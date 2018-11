Controverse de l’ADISQ: «Je ne méritais pas d’être lynché de cette manière-là» - Mario Pelchat

Mario Pelchat a dénoncé le lynchage dont il aurait été victime après avoir critiqué Klô Pelgag et Hubert Lenoir au lendemain du dernier Gala de l'ADISQ.

«Je ne trouvais pas que je méritais d’être lynché de cette manière-là», a-t-il affirmé, lundi après-midi, en direct sur QUB radio. Le chanteur et producteur s’est dit surpris par les critiques assez dures à son endroit de certains artistes, dont Klô Pelgag et Safia Nolin.

La semaine dernière, Mario Pelchat a jugé que le Félix de l’interprète féminine de l’année aurait dû être remis à Guylaine Tanguay, plutôt qu’à Klô Pelgag. «C’est à elle que ça revenait, ce Félix-là. Pas à quelqu’un qui n’a pas tourné du tout de l’année, dont on n’a pas entendu parler du tout et dont les salles étaient vides», avait-il déclaré, lundi dernier, à l’émission Style libre sur les ondes d'ICI Première.

Mario Pelchat a également reproché à Hubert Lenoir de s’être rentré son Félix dans la gorge, en plus de critiquer l’académie qui préfère, selon lui, récompenser les marginaux et les excentriques.

Au micro de Sophie Durocher, le chanteur a avoué qu’il avait peut-être été émotif et qu’il «n’avait peut-être pas pensé» à ce qu’il disait, notamment lorsqu’il a avancé que Klô Pelgag ne remplissait pas ses salles.

L’interprète de Pleurs dans la pluie s’est toutefois défendu d’avoir cherché la polémique, accusant les médias d’avoir «gâché le party» en reprenant l'entrevue qui avait d'abord été diffusée au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Quand Guy Fournier dit que j’ai gâché le party, eh bien, je veux dire, les médias ont gâché le party. S’ils n’avaient pas partagé notre entrevue sur Facebook, personne n’en aurait entendu parler.»

Le chanteur populaire, qui assume toujours ses propos, s'est défendu d'être «en mauvais terme avec les gens de l’ADISQ».

«Je ne suis pas en guerre contre les gens de l’ADISQ. Je revendique juste de l’équité. Un moment donné, c’est que c’était trop populaire le Gala de l’ADISQ. On a voulu aussi servir les artistes qui sont plus marginaux et pour avoir voulu servir les artistes plus marginaux, on a fait un virage à 180 degrés pour ne servir, on dirait, souvent, que les artistes marginaux.»

Mario Pelchat a soutenu avoir reçu l’appui de plusieurs acteurs du milieu de la chanson. «Ils m’ont écrit pour me dire “merci”, parce que tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas.»

Malgré les messages de soutien qu’il a reçu en privé, personne ne l’a toutefois appuyé publiquement, a-t-il regretté.