Danault dans le moule de «Carbo»

Phillip Danault n’a pas marqué, il n’a pas obtenu de passe, mais il a fait un travail colossal pour contrer les meilleurs attaquants des Islanders. Claude Julien lui a rendu un bel hommage après la victoire.

« Les mises en jeu, les grosses minutes en infériorité numérique, le 4 contre 3 en prolongation, c’est Phillip qui commence. Il joue un gros rôle. On peut parler des joueurs qui arrivent du junior, un Guy Carbonneau était bon compteur dans le junior, mais il est devenu tout un joueur défensif ! Danault, c’est la même chose. Il est capable d’avoir une bonne majorité de points dans une saison, mais il excelle du côté défensif. On a besoin de joueurs comme ça qui semblent prendre ça à cœur et font du bon travail. »

– Claude Julien

Noah Juulsen reste aussi souvent dans l’ombre. Reconnu pour son jeu défensif, le jeune arrière a participé à deux des trois buts des siens. Il a réussi une superbe sortie de zone sur le premier but du match, celui de Drouin et il a décoché un tir de la pointe, redirigé par Lehkonen, pour le but égalisateur.

« Il y a des joueurs que tu remarques moins que d’autres. Je vais regarder la vidéo. Je l’ai trouvé quand même solide, mais à quel point, je ne peux pas te répondre. »

– Claude Julien

Auteur d’un but et une passe face aux Islanders, Jonathan Drouin était heureux de sa sortie.

« C’était un de mes meilleurs matchs cette année. Je me sentais bien et je trouvais facilement mes compagnons de trio. Mais je suis surtout heureux de la victoire, nous avons comblé un retard de deux buts sur la route. C’est gros. »

– Jonathan Drouin