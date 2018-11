De la grisaille pour commencer la semaine

MONTRÉAL – Une nouvelle dépression va faire son apparition à partir de lundi sur la province et apporter des nuages et des précipitations sur la plupart des secteurs du Québec, et ce tout au long de la semaine.

La journée de lundi va débuter avec un temps généralement nuageux pour tout le monde. De la pluie intermittente est prévue au cours de l’après-midi à Montréal avec des vents du sud-est de 20 km/ h avec rafales à 40. À Québec les nuages voileront le ciel toute la journée et la pluie ne devrait arriver qu’au cours de la soirée. À Gaspé, Sept-Îles et Rimouski, la journée sera ensoleillée.

Mardi, un front chaud va faire augmenter les températures, elles dépasseront les normales de saison. Le temps sera doux malgré la pluie intermittente prévue tout au long de la journée sur l’ensemble des secteurs. À Montréal, le mercure affichera 13 °C, et à Québec il fera 10 °C.

Une amélioration est prévue mercredi, avec le retour du soleil pour la majorité de la province. À Québec toutefois, les nuages persisteront toujours.

Les nuages voileront le ciel de l’ensemble du Québec jeudi et les températures recommenceront à baisser dans la nuit de jeudi à vendredi pour retomber dans les normales de saison.