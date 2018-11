Après une première rencontre officielle, la semaine dernière, le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Régis Labeaume, se retrouveront à nouveau côte-à-côte afin d’annoncer en grande pompe la découverte de ce qui pourrait être l’ancêtre des fortifications de Québec.

Les médias ont été conviés, en fin de journée, lundi, à une mystérieuse conférence de presse concernant « une découverte archéologique majeure à Québec ».

L’annonce aura lieu mardi matin, au Musée de la civilisation.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, il s’agirait ni plus ni moins que de la découverte de la toute première fortification érigée par la colonie française, sur la rue Saint-Ursule, dans le Vieux-Québec, en 1693.

325 ans

En entrevue à TVA Nouvelles, l’historien Réjean Lemoine a expliqué que cette fortification en bois aurait été construite après que Québec ait été la cible d’une attaque, en 1690, « tout simplement pour se défendre contre les éventuelles attaques des anglais qui voulaient conquérir la colonie ».

« C’est vraiment l’ancêtre des fortifications actuelles qu’on a découvert sur la rue Saint-Ursule », a ajouté M. Lemoine.

Le point de presse prévu demain sera précédé par une séance d’information technique, à 9h30.

En plus du premier ministre et du maire de Québec, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, ainsi que sa collègue ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Nathalie Roy, participeront aussi à l’annonce.

D’après les informations de TVA Nouvelles