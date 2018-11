Deltell, Freeland et Cullen honorés par leurs pairs

OTTAWA – Le travail des députés Gérald Deltell et Nathan Cullen, ainsi que de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, a été reconnu par les parlementaires, lundi soir, lors d'une remise de prix au Château Laurier, à Ottawa.

Organisée par le magazine Maclean's, la 11e remise de prix aux «Parlementaires de l'année» visait à récompenser les élus qui se démarquent le plus au Parlement. Ce sont les quelque 330 députés eux-mêmes qui nomment et votent pour leurs collègues.

Les élus du Québec ont bien tiré leur épingle du jeu alors que trois députés de la province ont remporté un prix. Notamment, le conservateur Gérald Deltell a obtenu le titre de «meilleur orateur». Cette «étoile montante» de la chambre des Communes est devenue le premier francophone à remporter ce prix, a souligné «Maclean's».

M. Deltell faisait, entre autres, face au néodémocrate Alexandre Boulerice dans cette catégorie.

De leur côté, le député conservateur Richard Martel et la bloquiste Monique Pauzé ont, respectivement, remporté les prix décernés à «l'étoile montante» du Parlement et au parlementaire «le plus collégial». La néodémocrate Ruth Ellen Brosseau était aussi finaliste pour le titre de «l'étoile montante».

Déjà nommé à deux reprises «meilleur orateur» lors de précédentes éditions, le député néodémocrate britanno-colombien Nathan Cullen a remporté le prestigieux prix décerné au «Parlementaire de l'année», remis au député ayant recueilli le plus de points dans toutes les catégories. Gérard Deltell s'est d'ailleurs hissé parmi les finalistes pour cette distinction.

Pour sa part, la ministre Chrystia Freeland a vu ses efforts déployés pour négocier l'Accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) récompensés par le prix remis au parlementaire «le plus travaillant», qu'elle a notamment remporté devant le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer.

Le député conservateur Pierre Poilievre a été récompensé à titre de député «ayant le plus de connaissances». Il a coiffé au poteau le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, et la chef du Parti vert, Elizabeth May.

Les députés Georgina Jolibois (représente le mieux ses électeurs), Judy A. Sgro (meilleur mentor) et Terry Beech (plus impliqué dans la communauté) ont aussi été récompensés.

ENCADRÉ

Les prix en bref:

- Parlementaire de l'année: Nathan Cullen, NPD

- Meilleur orateur: Gérard Deltell, PCC

- Plus collégial: Monique Pauzé, BQ

- Plus de connaissances: Pierre Poilievre, PCC

- Représente le mieux ses électeurs: Georgina Jolibois, NPD

- Étoile montante: Richard Martel, PCC

- Meilleur mentor: Judy A. Sgro, PLC

- Plus impliqué dans la communauté: Terry Beech, PLC