Desjardins met la clef dans la Banque Zag

Le Mouvement Desjardins a annoncé la fin de la Banque Zag, une institution faisant affaire sur internet partout au Canada, sauf au Québec.

La Banque Zag cessera ses activités au deuxième trimestre de 2019. Elle emploie une soixantaine de personnes à Calgary, Toronto et Montréal.

Desjardins a affirmé que cette décision s’inscrit dans un processus de révision de ses priorités.

«À la suite d'une récente revue de nos activités en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique et de l'Ouest, nous avons décidé de concentrer nos efforts, nos ressources et nos investissements dans l'innovation et la croissance de nos activités en assurance de dommages, en gestion de patrimoine et dans les services de paiement. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une banque directe ou en ligne ne s'inscrivait plus dans notre stratégie à long terme», a déclaré Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, par communiqué.

La coopérative soutient que cette fermeture aura un impact «minime» sur son bilan du troisième trimestre, puisqu’elle représente moins de 1 % de son actif total.

Retrait dès maintenant

Les clients de Zag peuvent retirer leur argent dès maintenant. Toute somme restante leur sera retournée à partir du 1er décembre prochain. Ceux ayant des certificats de placement garanti pourront les encaisser sans pénalité. Les clients ayant des CELI ou des REER pourront les transférer gratuitement dans l’institution financière de leur choix.

La coopérative québécoise avait mis la main sur cette banque en ligne en 2011 dans le cadre de l’acquisition de Western Financial Group. Créée en 2003 en s’appelant Bank West, la Banque Zag avait changé de nom en 2014.