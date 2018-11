Deux nouveaux spectacles au Planétarium

Le Planétarium Rio Tinto Alcan présentera deux nouveaux spectacles multimédias, intitulés Planète 9 et Les secrets de la gravitation, à compter de mardi.

Dans Planète 9, adaptation du film Planet Nine, une production du Planétarium Adler de Chicago, l’astronome et professeur d’astrophysique Mike Brown et son équipe s’intéressent à la possibilité qu'il existe une neuvième planète dans notre système solaire. Après les représentations, les spectateurs pourront s’entretenir avec des animateurs scientifiques pour débattre du sujet.

Puis, dans Les secrets de la gravitation, l’apprenti magicien Limbradur se questionne sur la raison qui fait que les choses tombent au sol au lieu de flotter dans l’air. Limbradur utilise ses pouvoirs magiques pour se faufiler dans le Musée Albert Einstein et y rencontre AlbyX3, un petit robot intelligent et excentrique, qui connaît tout sur le savant Einstein et ses théories. Cette production animée de la compagnie Softmachine voyageant dans l’espace et le temps est en format dôme 360 degrés et a remporté des prix à travers le monde.

Les horaires et les informations sur l’achat des billets des présentations du Planétarium Rio Tinto Alcan sont disponibles au www.espacepourlavie.ca.