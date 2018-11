En pleine face

1. Le nom face-à-face s’écrit bien avec des traits d’union, comme le remarquent deux lecteurs, Victor C. et Caroline N. Le terme face-à-face utilisé comme nom commande la présence de traits d’union. Ce substantif est invariable. Ex. : Les adversaires ont participé à deux face-à-face. Mais l’expression employée comme locution adverbiale s’écrit sans traits d’union. Ex. : Les adversaires se sont retrouvés face à face. Autrement dit, les adversaires se sont retrouvés face à face durant ce face-à-face.

2. Pierre C. s’étonnait récemment de trouver souvent une majuscule comme lettre initiale de ce qui lui semble un adjectif de nationalité dans une phrase comme Albert est Suisse. L’usage est flottant. Dans une construction semblable, la tendance au Québec sera de laisser l’auteur considérer, à son choix, le mot suisse comme un adjectif ou comme un substantif : Albert est suisse... ou Suisse. L’Académie française voit les choses différemment. Elle privilégie l’emploi de l’adjectif. Mais en tout temps, en présence de l’article indéfini un ou une, on utilisera une majuscule à la première lettre d’un mot indiquant une nationalité (Louis est un Canadien).