Encore du travail à faire pour éradiquer l'alcool au volant

SAGUENAY | L'arrestation de trois personnes qui conduisaient avec les facultés affaiblies par l'alcool au cours de la nuit de samedi à dimanche, à Saguenay, rappelle que ce fléau est toujours bien présent sur les routes du Québec.

La police de Saguenay intercepte environ 300 conducteurs par année pour alcool au volant. Ce nombre est stable depuis plusieurs années.

Le porte-parole du corps policier, Bruno Cormier, confirme que les patrouilleurs sont régulièrement appelés à intervenir pour l'alcool au volant. «Peut-être parce que les citoyens sont de plus en plus sensibilisés et nous appellent quand ils constatent quelque chose sur la route. Mais c'est évident que c'est un travail qui est toujours à faire», a-t-il souligné.

Parmi les trois automobilistes interceptés dimanche, on retrouve une mère de famille qui circulait avec sa fille de 12 ans. Elle présentait un taux d'alcoolémie presque deux fois supérieur à la limite permise.

«Si une mère de famille ne comprend pas, personne ne va comprendre! [...] Il faut que les gens pensent au mal qu'ils font», a déploré Caroline Tremblay, une mère qui a perdu sa fille de 15 ans lorsque celle-ci a été happée par un multirécidiviste de l'alcool au volant, Terry Gravel, à Saint-Ambroise en mars 2013.

Caroline Tremblay avait lancé une pétition avec son conjoint, Luc Simard, pour réclamer aux gouvernements provincial et fédéral d'adopter des lois plus strictes contre l'alcool au volant. Cette pétition avait été lancée après quelques semaines après qu'Yves Martin eut tué une famille de trois personnes lors d'un accident à Chicoutimi, survenu en août 2015 alors qu'il était ivre au volant.

Cette démarche a entraîné quelques timides avancées, alors qu'Ottawa étudie la possibilité d'obliger les récidivistes à installer un éthylomètre à vie dans leur véhicule.

«Je ne sais pas si des peines minimales plus sévères permettraient de réduire le nombre de cas, a cependant plaidé Me Sébastien Vallée, du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales. D'autres crimes entraînent une peine minimale, mais sont tout de même commis.»

«Mais l'alcool au volant, c'est un crime facilement évitable. Il s'agit de faire l'équation “si je prends de l'alcool, je ne conduis pas”. Il y a tellement de services de raccompagnement, de façons de ne pas prendre sa voiture. Mais les coupables tombent dans l'insouciance, et c'est justement là que ça devient dangereux, qu'il faut que ça cesse», a-t-il poursuivi.