Geste d’Hubert Lenoir à l’ADISQ: «ce qu’il a fait ne représente pas ma génération»

Samedi dernier à QUB radio, le participant Philippe Larivière, âgé de 19 ans, a tenu à souligner qu’Hubert Lenoir n’était pas la représentation de tous les jeunes d’aujourd’hui, pendant l’émission Les Novices.

«C’est pas mauvais ce qu’il fait, mais Hubert Lenoir, il parle au nom de notre génération et cela, c’est quelque chose qui m’agace. Félix Leclerc, c’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’admiration, pour tout ce qu’il a fait pour le Québec et pour ce qu'il incarne, et ce qu’il [Hubert Lenoir] a fait ne représentait pas ma génération, je tenais à le dire», a-t-il affirmé.

Richard Martineau, à la barre de l’émission cette semaine, avait lancé le débat en leur demandant ce qu’ils pensaient du geste d’Hubert Lenoir, dimanche dernier au gala de l’ADISQ, de «faire un blowjob» à son Félix au moment de ses remerciements.

L’intervention de Philippe Larivière à partir de 24 min 40 s

Dans la matinée du samedi 3 novembre, Richard Martineau a débattu des sujets chauds de la semaine en compagnie des six novices, sur les ondes de QUB radio.

Au menu de l’émission: le travail du sexe reconnu par la Fédération des femmes du Québec comme carrière légitime, le retrait du personnage d’Apu dans Les Simpson, la nomination du président brésilien Jair Bolsonaro, le geste déplacé d’Hubert Lenoir à l’ADISQ, le droit du sol aux États-Unis, la privatisation ou non de la SQDC et le projet éolien d’Hydro-Québec.

ÉMISSION DU 27 OCTOBRE

La semaine dernière, les six participants se sont prononcés sur des questions d’actualité soumises par le public et les animateurs Benoît Dutrizac et Mario Dumont, en compagnie de Claude Villeneuve, directeur des opinions du Journal.

Sujets de la semaine: la vente d’armes à l’Arabie saoudite, la subvention de l’art au Québec, le tribunal populaire lié au mouvement #moiaussi, l’âge légal pour consommer du cannabis, la violence provenant de l’extrême gauche et la «dégenrification» de la langue française.