Haltérophilie : Maude Charron 12e au monde

En action chez les moins de 64 kilogrammes, Maude Charron a terminé au 12e rang de sa catégorie aux Championnats du monde d’haltérophilie, lundi, à Achgabat, au Turkménistan.

La Rimouskoise a soulevé un total de 220 kg, 97 à l’arraché et 123 à l’épaulé-jeté, ce qui lui a permis de prendre la troisième place de son groupe.

Charron a raté deux barres de 97 kg à l’arraché et a réussi sa troisième et dernière tentative pour obtenir un total. À l’épaulé-jeté, la médaillée d’or des derniers Jeux du Commonwealth chez les moins de 63 kg a réussi un premier levé à 120 kg et elle a ensuite eu besoin de ses deux derniers essais pour soulever 123 kg.

La Chinoise Deng Wei (252 kg) a terminé première au classement, loin devant la Nord-Coréenne Rim Un Sim (239 kg). Le bronze est allé à la Thaïlandaise Rattanawan Wamalun (239 kg). Un Sim a été avantagée au bris d’égalité sur Wamalun, car elle avait levé avant sa rivale.

La compétition se poursuit jusqu’à samedi.