Hockey junior: début de la série Canada - Russie

Les jeunes espoirs canadiens et russes amorceront une série de six matchs au Canada alors que se mettra en branle la Série Canada-Russie CIBC, lundi.

Ce sera ainsi l'occasion d'épier les performances du défenseur Josh Brook (Ligue de l’Ouest), qui a été repêché par le Canadien de Montréal au deuxième tour en 2017.

De plus, un autre choix de deuxième tour du CH, cette fois en 2018, le défenseur Alexander Romanov, sera à l'oeuvre pour les Russes dans cette série.

La chaîne TVA Sports diffusera tous les matchs, dont le premier qui aura lieu à Kamloops entre les espoirs de la Ligue de l'Ouest et les espoirs russes, dès 22h.

Les autres parties seront disputées le 6 novembre à Vancouver (Ligue de l’Ouest), les 8 et 12 novembre à Sarnia et Oshawa (Ligue de l’Ontario), respectivement, ainsi que les 13 et 15 novembre à Sherbrooke et Drummondville (Ligue de hockey junior majeur du Québec).