Humanitae : enfin un milieu de vie complètement dédié pour les aînés atteints d'Alzheimer

Selon la Société Alzheimer du Canada, plus de 564 000 Canadiens sont actuellement atteints d’une maladie cognitive, telle que la maladie d’Alzheimer. Irréversible et dégénérative, cette maladie entraîne son lot de changements quotidiens pour les personnes atteintes et leurs proches. Humanitæ, un nouveau milieu de vie spécifiquement conçu pour les aînés atteints de troubles de la mémoire, accueillera 170 résidents dans un environnement stimulant et sécuritaire.

Se sentir à la maison, à Humanitæ

Accompagnés de personnes ayant les mêmes intérêts personnels qu’eux, les résidents vivront dans une maisonnée regroupant de 12 à 15 personnes, avec une cuisine commune, une salle familiale et une grande terrasse. Aujourd’hui, plus de 10 % des Canadiens atteints de maladies cognitives sont soignés en institution, même si cet environnement est jugé inadéquat pour leur situation (Société Alzheimer du Canada). À Humanitæ, les espaces de vie se veulent un reflet de leur résidence et les intervenants (préposés aux résidents, infirmières auxiliaires, éducateurs spécialisés, etc.) travaillent sans uniforme. Tout a été pensé pour que les résidents se sentent bien, chez eux.

Getty Images/iStockphoto

Les proches, des alliés incontournables

Nathalie Paré, présidente-directrice générale de Groupe Patrimoine, est très reconnaissante de la confiance que portent les familles envers le projet Humanitæ : « Les proches aidants sont des alliés incontournables pour nous. Nous collaborons avec eux pour en connaître le maximum sur nos résidents et permettre aux accompagnateurs de personnaliser chacun de leurs soins. » Selon la Société Alzheimer du Canada, c’est près de 1,1 millions de Canadiens qui sont touchés directement ou indirectement par la maladie d’Alzheimer.

Gens de cœur recherchés

« Nous recherchons des gens de cœur pour entrer dans la réalité des aînés atteints d’Alzheimer et partager leur quotidien », ajoute Nathalie Paré. Humanitæ sera un endroit où vous pourrez chanter, peinturer, bricoler et simplement partager vos intérêts et vos passions avec les résidents. Bien différent, cet environnement de travail sera assurément convoité par les professionnels de la santé! Ajoutons également qu’une formation de niveau universitaire sera donnée à tous les employés et bénévoles afin qu’ils accompagnent avec confiance les résidents.

Un concept avant-gardiste à deux pas de chez nous!

Avec les quelque 25 000 nouveaux cas de maladies cognitives diagnostiqués chaque année (Société Alzheimer du Canada), Groupe Patrimoine s’est allié des experts compétents dans le domaine de la gériatrie et sont allés à la rencontre des meilleures approches offertes aux personnes atteintes d’Alzheimer, et ce, dans différents pays. Avec une ouverture en janvier 2019, Humanitæ sera une référence de haut niveau en matière de soins offerts aux aînés atteints d’Alzheimer.

www.humanitae.ca