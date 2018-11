Ivanhoé Cambridge s’allie avec Prologis au Brésil

Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a créé un partenariat de 890 millions $ US avec Prologis, une multinationale qui s’occupe notamment de la gestion d’immeuble, pour investir au Brésil.

La nouvelle entité, appelée Prologis Brazil Logistics Venture, appartiendra à 80% à Ivanhoé Cambridge et à 20% à Prologis. Elle développera et exploiter des immeubles commerciaux spécialisés en logistique, plus précisément dans les régions de São Paulo et Rio de Janeiro.

«Nous sommes vraiment ravis de continuer à bâtir notre entreprise brésilienne florissante avec Ivanhoé Cambridge, un nouveau partenaire stratégique qui possède une vaste expérience de l’immobilier mondial en général et du Brésil en particulier. Grâce à ce partenariat, nous sommes de mieux en mieux placés pour répondre à la demande grandissante pour de l’espace logistique moderne – car São Paulo et Rio de Janeiro fournissent plus de 40% du produit intérieur brut (PIB) du pays», a affirmé Gene Reilly, chef de la direction de Prologis pour les Amériques, par communiqué.

Prologis Brazil Logistics Venture compte acquérir des actifs immobiliers ayant une surface totale de 640 000 m2, ainsi que des terrains couvrant 150 hectares.

«Ce partenariat est aligné avec notre approche globale, qui consiste à accroître considérablement nos investissements dans les secteurs industriels et logistiques dans des marchés clés dans le monde», a précisé Rita-Rose Gagné, présidente pour les marchés en croissance d’Ivanhoé Cambridge.