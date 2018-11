Joueur de la semaine dans la LNH: les performances de Sean Monahan reconnues

En vertu d’une récolte de huit points dans ses quatre derniers matchs, l’attaquant des Flames de Calgary Sean Monahan a été nommé la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

L’athlète de 24 ans a noirci la feuille de pointage à plus d’une reprise dans l’ensemble des parties des siens durant les derniers sept jours, amassant quatre buts et autant de mentions d’aide. Il a connu son meilleur match contre les Blackhawks de Chicago, samedi, touchant la cible deux fois dans un gain de 5-3. Il s’agissait de la 15e fois que Monahan marquait plus d’un but dans une rencontre de la LNH.

Le natif de Brampton en Ontario a maintenant huit buts et 10 aides en 15 joutes.

C’est la jeune sensation des Canucks de Vancouver Elias Pettersson qui a obtenu la deuxième étoile, tandis que Brayden Point du Lightning de Tampa Bay a mérité la troisième. Le premier a amassé sept points en trois matchs, alors que le second a obtenu huit points en trois duels également.