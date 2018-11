Jugement sur l'agglomération: la Ville de Québec obtient la permission d’aller en appel

La Ville de Québec, qui a été condamnée en septembre à verser au moins 38 M$ aux villes défusionnées pour avoir exigé une quote-part trop élevée pendant des années, a obtenu l’autorisation d’en appeler du jugement.

La juge Marie-France Bich, de la Cour d’appel, a autorisé la requête présentée par la Ville de Québec.

Cette décision, à ce stade-ci, ne constitue pas une grande surprise puisque les avocats qui représentent les intérêts des villes de L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin n’avaient pas jugé utile de contester la requête pour permission d’en appeler. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes des motifs d'appel qu'ils entendent faire valoir lors d'une éventuelle audience.

La décision de la Cour d’appel a été transmise aux médias, lundi matin. Le dossier sera déféré au juge coordonnateur qui devra convoquer les parties à une date ultérieure qui n’est pas encore connue.

Rappelons que le juge Bernard Godbout, de la Cour supérieure, a condamné la Ville de Québec à verser environ 14 M$ à la Ville de L’Ancienne-Lorette et près de 20 M$ à la Ville de Saint-Augustin le 19 septembre dernier en plus des frais engendrés par la Ville de L'Ancienne-Lorette pour ses expertises et frais judiciaires de 4 M$. Les villes défusionnées se plaignent depuis très longtemps d’être surfacturées pour les services d’agglomération fournis par la Ville de Québec.

Le lendemain, le maire Régis Labeaume avait confirmé son intention d’aller en appel du jugement. La Ville de Québec tentera de convaincre la Cour d’appel qu’elle a été victime demi-douzaine d’erreurs de droit.