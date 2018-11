La marque CoverGirl est désormais «sans cruauté pour les animaux»

Celles qui ont à cœur le bien-être des animaux seront heureuses d'apprendre que le géant des cosmétiques CoverGirl est officiellement «cruelty free».

CoverGirl devient la plus grande marque à obtenir la certification «Leaping Bunny». La marque se positionne ainsi en défaveur des tests de cosmétiques sur les animaux.

La certification «Leaping Bunny» est la plus exigeante: tous les produits finis, comme leurs ingrédients n’ont pas fait l’objet de tests sur les animaux.

Courtoisie CoverGirl

C’est donc désormais possible de profiter des nouveautés beauté offertes par la marque de maquillage ultra populaire la conscience tranquille!

On adore déjà la marque pour ses collaborations « funky » avec Katy Perry et on l’aime encore plus maintenant qu’on sait qu’elle a à cœur le bien-être de nos amis poilus!

