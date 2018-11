Labeaume se défend d’avoir capitulé sur le troisième lien

Régis Labeaume se défend d’avoir changé d’avis au sujet du troisième lien même s’il s’est rallié à François Legault qui s’engage à le construire à l’est.

Le maire de Québec est revenu sur sa récente rencontre avec le premier ministre, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal. D’entrée de jeu, il s’est attaqué au chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, qui s’est réjoui du changement de cap.

« Je veux juste dire à l’opposition qu’eux, ils ont fait une proposition [le 3e lien] lors de la dernière élection qui n’est pas passée. Ils ont eu deux élus dont un, un peu difficilement », a-t-il largué.

« Nous, on lèvera la main et on sera d’accord quand on nous fera la preuve qu’on a un gain net en termes de trafic et de mobilité. J’ai été clair et je l’ai dit publiquement alors on n’a pas changé de position », a-t-il martelé, soulignant toutefois l’importance d’être « à la table » avec le gouvernement. « Ça va nous permettre de questionner énormément le projet. »

Le maire a ensuite admis qu’il va cesser de se « battre pour l’ouest », soucieux de « respecter » celui qui a été élu majoritairement dans la région sur cet enjeu, « ce qui n’est pas le cas » de Québec 21.

Transport structurant

« La différence entre [eux] et la CAQ, c’est que la CAQ est d’accord avec le réseau de transport structurant », a salué le maire. Il a par ailleurs assuré, lundi, que la Ville allait rencontrer prochainement les citoyens du boulevard Pie-XII qui ont déposé une pétition de 180 noms contre le tracé du tramway dans leur cour arrière.