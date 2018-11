L’achat de leur maison vire au cauchemar

Heureuse de réaliser son rêve d’acheter une première maison, une famille de Québec vit l’horreur depuis près de 14 mois en étant incapable de devenir propriétaire de son domicile à la suite de la faillite de Construction CDE.

Depuis la prise de possession en septembre 2017, le jeune couple de Beauport n’est ni locataire ni propriétaire des lieux en dépit des dizaines de milliers de dollars versés en mise de fonds, mais aussi pour divers travaux d’amélioration.

Avant que la transaction ne soit officielle auprès du notaire, CDE a fait faillite en décembre 2017. Près d’un an plus tard, la saga se poursuit. Pris entre le constructeur, le syndic et un créancier, le couple ne voit pas de dénouement à l’horizon. Et il n’est pas le seul dans cette situation.

« On vit un cauchemar. Il restait une partie des documents à signer. Depuis ce temps, on continue à payer l’hypothèque. Après trois mois, on a commencé à s’inquiéter un peu. On ne gagne pas des millions », explique la femme encore aux études.

Sentiment « de honte »

Même s’ils n’ont rien à se reprocher, cette dernière n’a pas voulu être identifiée, notamment en raison d’un sentiment « de honte », dit-elle.

« Si on quitte la maison, on perd beaucoup. Si on reste, ça nous détruit un peu psychologiquement. Qu’est-ce qu’on a fait pour mériter ça ? On voulait juste réaliser nos rêves de jeune couple. C’est l’enfer. Au début, j’aimais la maison, mais maintenant, je tente de me convaincre et ça ne marche plus », ajoute-t-elle.

Parents d’une fillette, le couple ne sait plus à qui demander de l’aide. « On est des victimes. On n’a rien à voir avec leurs problèmes. Avoir une première maison, ce n’est pas censé être comme ça. Rien ne bouge. Il devrait y avoir quelque chose pour protéger les acheteurs. »

Menacés d’éviction

Pour faire respecter ses droits, la famille a sollicité les services d’un avocat malgré les frais supplémentaires.

« C’était un projet qui nous tenait à cœur. Quelqu’un n’a pas fait son travail quelque part. Je veux juste qu’on mette la maison à mon nom et passer à autre chose », précise le conjoint, un professionnel dans la trentaine.

Contacté par Le Journal, le notaire a pour sa part refusé de commenter.

Problème avec les taxes municipales

Le mois dernier, le couple a été menacé d’éviction en raison d’un avis de vente sous contrôle de justice pour des taxes municipales impayées.

Avant ce nouveau coup dur, l’homme affirme qu’il avait contacté la Ville de Québec pour payer lui-même les taxes, mais on lui aurait répondu qu’il n’est pas propriétaire. En attendant, il assure aussi sa maison... qui n’est pas la sienne.

« C’est inhumain ce qu’on leur fait vivre », a mentionné une source proche du dossier. Photos Jean-François Racine