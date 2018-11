Le Canadien en visite à Brooklyn pour jouer contre les Islanders

Le Canadien de Montréal effectuera un bref séjour à New York alors qu’il croisera le fer avec les Islanders dans le premier de deux matchs en deux soirs dans la Grosse Pomme, lundi.

Mardi, le Tricolore affrontera les Rangers de New York.

Le CH a échappé son dernier match, 4-1, face au Lightning de Tampa Bay, samedi dernier. Il tentera ainsi de retrouver le chemin de la victoire face à la troupe de Barry Trotz, qui caracole au premier rang de la section Métropolitaine en raison d’un dossier de 8-4-1.

Plusieurs auraient pu croire que les Islanders croupiraient dans les bas-fonds du classement en raison de la perte de John Tavares, mais c’est tout le contraire qui se produit, notamment grâce aux exploits offensifs de Josh Bailey (15), Anders Lee (13) et Mathew Barzal (12).

De plus, le gardien Thomas Greiss connait tout un début de saison en raison d’une moyenne de buts alloués de 1,85 et d’un taux d’efficacité de ,944 en huit parties. Robin Lehner n’est pas à négliger non plus grâce à une moyenne de buts alloués de 2,45 et d’un taux d’efficacité de ,928.

Tout ça sous l’égide d’un nouvel entraîneur-chef, Barry Trotz.

Il faut dire que le Tricolore fait plutôt belle figure également en ce début de saison. Auteur d’un dossier de 7-4-2, le CH a autant de points que les Bruins de Boston, troisième de la section Atlantique, et est à deux points des Maple Leafs de Toronto, qui ont disputé un match de plus.