[PHOTOS] Le Marché public du Vieux-Port restera finalement à son emplacement actuel

À la surprise générale, le maire Régis Labeaume vient d’annoncer que le Marché du Vieux-Port demeurera finalement à son emplacement actuel et deviendra un marché saisonnier.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir lundi en milieu d’après-midi, en point de presse. Ce sont des «contraintes environnementale et patrimoniale» qui ont fait en sorte que le déménagement vers la place de Paris, devant la place des Canotiers, n’a pas été possible, a indiqué le maire.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Selon lui, «les marées importantes (à la place de Paris) ne permettaient pas une sécurité maximum».

Le Marché du Vieux-Port sera saisonnier (ouvert de mai à octobre). Il contiendra seulement 20 étals et sa superficie sera de 2500 pieds carrés (contre 28 000 pieds carrés actuellement).

Photo courtoisie, Ville de Québec

La structure actuelle sera démolie et fera place à une structure amovible qui sera érigée dans la partie centrale du site. Cela se fera vraisemblablement vers le printemps ou l’été 2019. Seule la dalle de béton sera gardée. Le maire de Québec se donne deux à trois ans pour vérifier la popularité de ce site satellite du futur Grand Marché. Une décision sera prise par la suite pour décider de son maintien ou non.

De son côté, la Place de Paris sera réaménagée en place publique pour un coût de 3,8 millions $ grâce à un appui d’environ 2,3 millions $ du ministère de la Culture.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Photo courtoisie, Ville de Québec

Photo courtoisie, Ville de Québec

Réactions

Jean Rousseau, conseiller municipal de Démocratie Québec (DQ), s’est félicité de cette «demi-victoire pour des citoyens».

«On a reconnu que ce n’était pas faisable à la place de Paris. Et là, la lumière fut», s’est-il réjoui. Selon lui, «on conserve certaines activités (au marché du Vieux-Port), mais on perd un service à l’année que l’on demandait. On a conservé le marché du Vieux-Port dans une version amoindrie (...). C’est peut-être rétrécir pour mieux rebondir. C’est sûr que ça va bien fonctionner».

Daniel Tremblay, directeur général du futur Grand Marché d’ExpoCité, ne pouvait pas préciser dans l’immédiat la façon avec laquelle la vingtaine de marchands du marché satellite seront choisis. «C’est encore à travailler et à peaufiner», a-t-il convenu.