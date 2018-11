Le message de Julien capté

BROOKLYN | Après la période initiale où, pour la première fois de la saison, le Canadien a accordé trois buts, Claude Julien a tôt fait de rappeler à ses joueurs que le match s’était amorcé à 19 h et non 30 minutes... plus tard.

« J’ai pesé sur la manette d’alarme au premier entracte, a souligné l’entraîneur en chef du Canadien. Il faut admettre que nous avons commencé en retard.

« Ce n’est pas compliqué, on n’était tout simplement pas là en première période. Notre repli défensif n’était pas bon. »

Son message a été capté au deuxième engagement. Le but de Max Domi (encore lui), en avantage

numérique par surcroît, a été l’élément déclencheur.

« La remontée est l’histoire positive de ce match, a poursuivi Julien. Il fallait revenir dans la rencontre et gagner une période à la fois. C’est ce que nous avons fait. »

Niemi se ressaisit

À l’image de ses coéquipiers, Antti Niemi s’est ressaisi après avoir été plutôt brouillon au premier engagement.

« Il a fait la même chose que le reste de l’équipe, a raconté Julien. En deuxième et troisième périodes, il a été solide, tout autant qu’en prolongation et en tirs de barrage.

Sur les trois buts inscrits contre lui, ce sont les joueurs qui ne lui ont pas donné beaucoup de chance. Ce n’était pas réellement de sa faute. »

Choix logique

Julien n’a certes pas regretté d’avoir utilisé Joel Armia, auteur du but gagnant, en fusillade.

« C’est un joueur qui lance de la droite et c’est la raison pour laquelle on l’a envoyé dans la mêlée. C’était entre lui et Hudon. On avait besoin d’un droitier contre Greiss de la façon dont ce dernier se comportait en tirs de barrage. »

Et maintenant les Rangers !

« C’est important de bien commencer ce court voyage et d’oublier rapidement notre défaite de samedi contre le Lightning de Tampa Bay », avait déclaré Julien avant le premier match de cette courte série de deux rencontres en 24 heures dans la région de New York.

Le Canadien affronte les Rangers à 19 h ce soir au Madison Square Garden.