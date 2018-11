Les 15 plus belles photos de célébrités avec leurs animaux de compagnie

Nos stars préférées partagent leurs vies avec des animaux de compagnie tout aussi magnifiques qu’eux! Voici nos 15 duos favoris.

Bonus, plusieurs de ces animaux vedette ont leurs propres comptes Instagram!

1. Elisabeth Rioux et Royce

Elisabeth a un chat, Cherry, un Bulldog français du nom de Wilo, et deux Husky, Royce et Luna. Vous pouvez les suivre sur Instagram: @royce.cherry .

2. KJ Apa et Roko

Roko était le chien de KJ en Nouvelle-Zélande, mais puisqu'il a tué deux moutons (oups!), KJ a du prendre la décision de le donner à une famille avec deux autres Husky qui a un terrain immense où il peutt jouer, sans être un risque pour d'autres animaux. Il le voit de temps en temps et le suit sur Instagram @thethreesibes pour avoir des nouvelles!

3. Kiernan Shipka et Frankie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiernan Shipka (@kiernanshipka) le 11 Juin 2017 à 5 :52 PDT Oubliez Salem le chat noir, c'est Frankie le chien noir qui est le plus cute au monde! Son compte perso est le @frankieshipka.

4. Sophie Turner et Porky Basquiat

L'adorable chien de Sophie Turner et Joe Jonas a bien sur un compte Instagram! Suivez le @porkybasquiatjonas pour voir Porky, mais aussi son petit frère, Waldo Picasso.

5. Noemie Lacerte et Louis

Louis a son compte Instagram, @itslouisthegolden, mais il est aussi l'adorable vedette de plusieurs stories de Noemie.

6. Ariana Grande et Piggy Smallz

Piggy Smallz était le cochon de Ariana Grande et Pete Davidson et tout porte à croite que c'est Ari qui l'a gardé dans la séparation. Dans tous les cas, on peut suivre les aventures du mini cochon au @realpiggysmalls.

7. Sarah-Jeanne Labrosse et Thelma (ou Louis)

Sarah-Jeanne partage son quotidien avec des adorables chats de Bengal, Thelma et Louis. Impossible de savoir lequel est lequel par contre, alors on prend un guess!

8. Seth Rogen et Zelda

Zelda, le petit Cavalier King Charles de Seth Rogen est une star! Dans le film This Is the End, elle a joué le rôle du chien de Jonah Hill.

9. Zendaya et Noon

Noon a eu 3 ans le 19 octobre. Il n'a peut être pas de compte Instagram perso, mais rassurez-vous, Zendaya publie assez souvent des photos de lui!

10. Antoine Desrochers et Flynn

Antoine a été très ouvert sur les réseaux sociaux face à ses difficultés à entraîner son chien Flynn. On espère que tout va bien aujourd'hui!

11. Demi Lovato et Batman et Cinderella

Après l'année très difficile que Demi vient de vivre, c'est certain que l'amour de ses chiens sera indispensable. Vous pouvez les suivre au @demisbatman.

12. Ludivine et Zalem

Zalem est adorable! D'après nous, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ait son propre compte Instagram.

13. Ian Somerhalder et Sohalia

Ian et sa femme Nikki Reed ont tellement d'animaux que c'est dur à suivre! On a un faible pour Sohalia, le magnifique chat.

14. Henry Cavill et Kal

Ce n'est pas trop surprenant que le chien de l'acteur qui joue Superman s'appelle Kal, le nom de Clark Kent avant qu'il arrive sur terre. En tout cas, cet Akita américain est aussi beau que son papa!

15. Alicia Moffet et Zara

Zara est le Berger australien d'Alicia et de son copain Alex. On peut le suivre au @kinzandzara pour des photos de lui et de sa soeur (chat) Kinz!

