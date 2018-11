Les pneus cloutés: à prendre ou à laisser?

L’hiver arrive et vous devez acheter des pneus neufs. Plusieurs manufacturiers offrent des pneus cloutés pour une meilleure adhérence, mais est-ce que c’est vraiment une bonne solution?

Tout dépend de vos déplacements quotidiens.

D’abord, des pneus cloutés coûtent évidemment plus cher que des pneus conventionnels équivalents, mais sur des surfaces sèches, ils seront passablement plus bruyants. La friction additionnelle augmentera la consommation de carburant de votre véhicule. Et puisque les crampons métallisés endommagent le revêtement des routes par temps plus chaud, on ne peut les utiliser que durant une période limitée. En effet, la loi au Québec ne les autorise que du 15 octobre au 1er mai. Certaines régions, dont plusieurs États américains, ont complètement banni ce type de pneu, les estimant responsables des routes abîmées et de poussière.

Les pneus cloutés performent mieux sur des routes glacées qu’enneigées, alors si votre trajet quotidien comprend des chemins de campagne ou des autoroutes constamment couverts de glace, ce type de pneu pourrait aider. Sinon, de bons pneus d’hiver sans clous feront le travail. Certains manufacturiers de pneus prétendent même que les nouveaux modèles de pneus d’hiver sont si performants sur les surfaces glacées qu’ils éliminent presque l’avantage d’adhérence des pneus cloutés!

Ce qu’il ne faut surtout pas oublier, c’est que les pneus cloutés ne peuvent remplacer l’habileté du conducteur au volant. Sur les surfaces glissantes, on peut simplement ralentir et faire preuve de prudence plutôt que de se fier aux pneus cloutés. En somme, on peut dire que les inconvénients sont plus nombreux que les avantages : les pneus cloutés sont performants sur la glace vive, mais pas plus efficaces dans la neige ou sur des routes sèches.