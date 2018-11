Les problèmes de gardien se poursuivent chez les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont rappelé lundi le gardien Alex Lyon de leur club-école de Lehigh Valley en raison de la blessure subie par Brian Elliott durant l’entraînement de la veille.

De plus, l’organisation de la Pennsylvanie a placé le nom du vétéran Michal Neuvirth sur la liste des éclopés, rétroactivement à mardi dernier.

Lyon sera en uniforme lors du match prévu en soirée contre les Coyotes de l’Arizona. Il a présenté une fiche de 2-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,68 et un taux d’efficacité de ,934 dans la Ligue américaine cette saison.

Pour sa part, Elliott n’a joué qu’une rencontre avec les Flyers à cause d’une blessure au bas du corps. Il a cédé six buts en 22 tirs dans une défaite de 6-1 face aux Islanders de New York, le 27 octobre.