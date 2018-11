Les Sénateurs lavent leur linge sale en famille

La défaite de 4-3 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay dimanche a été la goutte qui a fait déborder le vase pour les Sénateurs d’Ottawa. Tellement que les joueurs ont tenu une réunion à porte close après la partie.

«En tant que groupe, nous devions prendre la responsabilité de la qualité de notre jeu et de nos résultats. Cela fait déjà quelques années que nous ne nous prenons pas en main», a expliqué Mark Borowiecki au site de la Ligue nationale de hockey (LNH), insistant sur le fait que l’équipe d’entraîneurs n’était pas à blâmer.

Les Sénateurs ont perdu six de leurs sept derniers matchs. Dimanche, ils ont permis au Lightning de créer l’égalité avec seulement 27 secondes à faire en temps réglementaire avant de plier en prolongation.

«C’est en vivant des moments difficiles que le groupe est mis au défi, a ajouté le défenseur, qui revenait au jeu après avoir purgé une suspension de trois matchs. Nous n’allons pas commencer à nous insulter ou à pointer des coupables du doigt. Nous allons traverser cette épreuve ensemble et prendre nos responsabilités.»

La période qui tue

Un relâchement en troisième période est un des facteurs qui expliquent les récents déboires des Sénateurs. En 14 matchs, la troupe de Guy Boucher a concédé 21 buts au dernier tiers, le deuxième plus haut total de la LNH.

«Nous avons tendance à être un peu passifs [en troisième], a reconnu Mark Stone au quotidien Ottawa Sun. Nous sommes une jeune équipe, mais nous continuons d’apprendre.»

Un sentiment partagé par Matt Duchene. «Nous devenons un “punching bag” plus le match avance», a lancé l’attaquant.

Si les jeunes ont de la difficulté à maintenir leur niveau de jeu dans des situations plus stressantes, le rôle des vétérans est de les guider.

«Les plus vieux doivent aider les jeunes dans ces circonstances, a poursuivi Duchene. En continuant à nous soutenir, nous allons trouver une solution... et marquer des buts. Nous sommes bons avec la rondelle et dans la zone neutre. Nous avons des problèmes dans notre zone en ce moment.»

Les Sénateurs accueilleront les Devils du New Jersey mardi.