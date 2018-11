Liberté conditionnelle révoquée pour un meurtrier de Saguenay

Le meurtrier du bar La Traverse à Chicoutimi, Michel Fortin, doit retourner au pénitencier.

Sa semi-liberté vient d'être révoquée une seconde fois par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

L'homme de 48 ans avait été condamné à perpétuité en 2000 pour avoir commis un double meurtre dans un bar de Chicoutimi à Saguenay en octobre 1999.

Il avait tiré à plusieurs reprises sur deux clients qui se chicanaient après avoir récupéré son arme à feu à son domicile.

Les deux hommes n'avaient pas survécu.

Les balles perdues de Michel Fortin, qui était le concierge du bar, avaient aussi blessé deux femmes.

Fortin a bénéficié d'une première semi-liberté sans escorte en 2011.

Elle lui a été révoquée une première fois en 2013 puisque Fortin avait été arrêté en compagnie de prostitués.

Il avait contracté plusieurs dettes pour se payer leurs services.

En mars 2016, Michel Fortin a bénéficié d'une seconde chance, mais deux mois plus tard, sa semi-liberté avait été de nouveau suspendue.

Il admet avoir eu une relation sexuelle avec une ex-prostituée et avoir menti sur ses déplacements.

Cette suspension a été levée un mois plus tard.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada l'a autorisé à séjourner, à compter de décembre 2016, dans un centre résidentiel communautaire.

En mai dernier, on le soupçonne d'avoir repris ses mauvaises habitudes.

Michel Fortin est incapable de justifier des dépenses de 2300 dollars ni expliquer pourquoi les retraits effectués dans des guichets ne concordent pas avec ses déplacements inscrits dans son cahier de mobilité.

Sa semi-liberté a donc été révoquée.

Il a finalement admis avoir menti et avoir dépensé des sommes d'argent importantes pour du sexe, des chambres d'hôtel et des taxis.

Il avoue fréquenter une prostituée depuis quelques mois et avoir de la difficulté à concevoir la possibilité de séduire une femme qui ne travaille pas dans le domaine du sexe.

Il a récemment réitéré à la Commission des libérations conditionnelles son désir de vouloir retourner dans un centre résidentiel communautaire et a même proposé des mesures d'encadrement plus strictes.

Son équipe de gestion de cas considère que le plan de sortie proposé est réaliste, mais les commissaires n’ont pas été de cet avis.

«Malgré les suspensions et une révocation antérieures, vous avez emprunté, une fois de plus, la même pente glissante, écrit la commission dans son rapport. Vous mentez à vos intervenants et manipulez les modalités de la surveillance afin d'éviter de vous faire prendre et de retourner en incarcération, plutôt que de demander de l'aide et poser les gestes nécessaires afin de vous reprendre en mains. Ce qui est troublant dans cette situation est le fait que (...) vous répétez les mêmes "patterns" sans être capable de vous arrêter», ajoute-t-elle.

Dans sa décision, la commission identifie comme facteurs de risque de récidive le trouble d'adaptation de Michel Fortin et sa sexualité compulsive et obsessionnelle.