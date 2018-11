Mario Tessier sera Transparent

Mario Tessier fera preuve de beaucoup d’autodérision dans son deuxième spectacle solo qu’il a nommé Transparent, a appris Le Journal. « Sur scène, on a l’air d’avoir une certaine assurance, mais on est des bibittes fragiles », dit l’humoriste de 47 ans.

Après un premier tour de piste en solo, Seul comme un grand, très positif (« j’ai eu les meilleures critiques de ma carrière »), Mario Tessier annonce la sortie de son deuxième one-man-show, pour l’automne 2019.

Sentant la cinquantaine approcher, l’ancien membre des Grandes Gueules a voulu parler de l’impatience qui le gagne, plus il vieillit.

« J’ai grandi dans une famille où je me faisais dire par mon père et mes grands-parents que j’allais gagner en sagesse en vieillissant, que je serais plus calme, dit-il. Je pense que je n’ai pas eu ce morceau-là ! Ce que je gagne en âge, je le perds en patience. »

Ce thème de la transparence, où il dit tout ce qu’il pense sans filtre, s’est avéré très riche pour l’humoriste, qui a passé les derniers mois à visiter les soirées d’humour.

« J’ai fait plein de petits numéros avec des jeunes humoristes dans des comedy clubs, dit-il. Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait ce circuit-là. Ça me fait vraiment du bien. »

En mode écriture

Puisque le début de sa tournée de rodage ne sera pas avant le mois d’août 2019, Mario Tessier compte ajouter beaucoup de matériel à son spectacle qu’il considère être déjà complété « à 60 ou 65 % ». « Je veux l’écrire encore plus. Je veux avoir le feeling du musicien qui a 42 tounes et qui doit en choisir 12 pour son album. »

Alors que Seul comme un grand était visuellement chargé et complexe, avec un gros décor et de nombreuses projections, Transparent sera visuellement beau, « mais super simple », dit Mario Tessier. « Si on veut jouer partout, autant dans des grosses que des petites salles, il faut que ce soit d’une simplicité désarmante. »

Mario Tessier présentera Transparent dans un an. Il jouera notamment le 6 novembre 2019 à la Salle Albert-Rousseau de Québec et le 12 novembre 2019 à l’Olympia de Montréal. Les billets sont en vente dès aujourd’hui. Pour les détails : facebook.com/MarioTessierOfficiel.