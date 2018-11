Mike Ward en spectacle 20 soirs au Club Soda

Pour Mike Ward, le début de l’année 2019 marquera le dévoilement de Noir, son cinquième spectacle solo.

À compter du 25 janvier prochain, l’humoriste s’installera confortablement au Club Soda, à Montréal, afin d’y donner pas moins de 20 représentations jusqu’au 1er juin. Il en sortira uniquement pour rencontrer son public de Québec deux soirs, les 1er février et 23 mai, à la Salle Albert-Rousseau.

Sur le site de l’artiste (mikeward.ca), il est possible de se procurer des billets des rendez-vous à Montréal, Québec, mais aussi de ceux annoncés dans la province jusqu’en janvier 2020.

Les sujets abordés par Mike Ward dans Noir promettent d’être costauds et sombres. Dans un communiqué, on apprend qu’il sera question du suicide, des agressions sexuelles, de la dépression et de la peur d’avoir l’air raciste. Ses deux enlèvements, l’alcool, les menaces de mort adressées à Guy Nantel et les transgenres font aussi partie du menu qui attend les gens.

En 2016, Mike Ward a gagné l’Olivier de l’année remis à l’humoriste le plus populaire. Il y a cinq ans, il a lancé son précédent one-man-show intitulé Chien.