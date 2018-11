Mon opinion sur la vie après la vie

J’ai lu à de très nombreuses reprises au cours des derniers mois dans votre rubrique, les élucubrations de diverses personnes à propos de ce qui nous attend une fois qu’on aura « passé l’arme à gauche » comme disaient les anciens comme mon père. Par contre selon moi et à bien y penser, voir dans la mort la fin de tout est sans doute l’approche la plus sensée sur le plan du rapport coûts/bénéfices, en ce sens que si tout s’arrête comme on l’avait prédit, c’est très bien, car on n’aura pas espéré en vain, ni dépensé de l’énergie inutilement en entretenant de vains espoirs dans une quelconque survie du corps.

Si dans le cas contraire, l’existence se poursuit sous une forme ou sous une autre, ce sera une belle surprise et manifestement un bonus agréable pour tous. La morale à tirer dans un tel cas, c’est qu’il vaut mieux modérer nos attentes en toutes circonstances, comme ça les déceptions seront moins grandes.

Anonyme

Entre vous et moi, je pense qu’il est superflu de parler ici de déceptions, puisqu’à ma connaissance, personne n’est jamais revenu de l’au-delà pour nous dire ce qu’il en est.