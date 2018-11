On s’en sacre de l’environnement!

Parfois je me dis que nous sommes tous un peu hypocrites quand il est question de l’environnement...

Karel Mayrand est un homme que je respecte énormément. J’ai eu la chance de le connaître un peu plus dans le cadre du livre collectif Démantèlement tranquille au sein duquel il signe un texte lucide, important, sur l’environnement. Sur «le lourd héritage de la Révolution tranquille dans nos transports».

Je vous conseille vraiment de le lire.

Avec d’autres écologistes, Mayrand signe une lettre dans La Presse de ce matin. Infatigables ces militants environnementaux. Contre le vent dominant, contre le cynisme ambiant, contre un certain découragement aussi.

Le cynisme environnemental

J’écoutais Diane Dufresne à Tout le monde en parle hier, une artiste que j’aime particulièrement. Aussi ai-je été déçu d’apprendre dans le cadre de son entrevue qu’elle avait appuyé publiquement Justin Trudeau en 2015, notamment en espérant un meilleur gouvernement en environnement.

Ils ont été plusieurs artistes et gens de gauche à clamer, à en appeler à voter Trudeau pour sortir le méchant Stephen Harper en 2015... Toutefois, comme je l’écrivais lors de la récente élection au Québec, la rengaine du «tout sauf celui qui fut au pouvoir», ici tout sauf Harper ou tout sauf Couillard, voilà qui ne fait que perpétuer le cynisme.

En environnement comme en économie ou en matière de gouvernance en général. «Tout sauf» ne se traduit que très rarement par un véritable changement de paradigme.

Ceux qui ont espéré tant de choses du gouvernement de Justin Trudeau auront été déçus. Surtout au Québec.

Ils pourront se consoler en se disant qu’ils sont désormais propriétaires d’un oléoduc.

Cynisme toujours quand on apprend que l’un des cosignataires de la lettre dont je parlais plus haut, un des militants écologistes les plus connus au Québec, Steven Guilbault, serait pressenti pour se présenter sous la bannière libérale de Justin Trudeau aux élections de 2019.

Un Steven Guilbeault aurait-il pu s’interposer en faveur des principes environnementalistes en fin de campagne en 2015 quand un des plus proches collaborateurs de Justin Trudeau, sachant que le PLC risquerait bien de former le prochain gouvernement, fut envoyé auprès des puissants bonzes de l’industrie du pétrole afin de les rassurer que tout serait comme avant? (Il faut revenir à cet éditorial écrit par Josée Boileau dans Le Devoir sur cette affaire...)

Doit-on rappeler qu’ici, au Québec, la CAQ a été élue, forte majorité, sans même avoir proposé quoi que ce soit en environnement; sinon qu’un mea culpa après coup, une fois au trône, mais sans vraiment y croire...

Lors de sa première entrevue à Radio-Canada, la nouvelle ministre de l’Environnement MarieChantal Chassé n’avait pas de réponses à la contradiction flagrante que l’environnement était important pour le chef, le parti, le jour même où le ministre des Transports, un rouage important de la CAQ, François Bonnardel, continuait de promettre le 3e lien à Québec, en contradiction de tous les intérêts environnementaux!

Le PLC de Justin Trudeau ne rompra pas d’avec les puissants lobbys du pétrole au Canada, que Steven Guilbeault y soit ou pas. Au mieux, l’environnementaliste québécois aidera à redorer le vernis environnemental d’un PM dont le bilan en cette matière est plus que décevant.

Le découragement environnemental

Comme tant d’autres, je me suis levé très tôt dimanche, jour de changement d’heure. Les gens matinaux comme moi étaient debout aux aurores!

Furetant les réseaux sociaux, c’est par le compte du journaliste Matthieu Dugal que je découvre le passionnant – et un peu déprimant – dossier de Reuters intitulé Ocean Shock à propos de la crise climatique qui se produit «sous la vague», au fond des océans.

Images, infographies, textes percutants, des années de recherche, de collection et d’analyses de données. À 4h50 du matin, ça fesse dans le dash comme on dit. En cours de lecture, je pause. Ça mérite un 2e café. Car ce que l’on apprend dans ce reportage fouillé n’est guère reluisant. Les effets déjà en cours de l’activité humaine, notamment de l’usage effréné des énergies fossiles, sont catastrophiques sur la biodiversité marine.

Pas dans 1.5 degré, pas dans dix ou vingt ans si on ne fait rien... Maintenant. Déjà. Tout de suite et en conséquence de notre inaction.

Ainsi de suite, chaque jour, pour quiconque s’intéresse un peu aux changements climatiques, ici et ailleurs dans le monde.

Des dossiers comme celui-là, des appels à l’action de la part des plus éminents spécialistes en environnement, du GIEC, de militants environnementaux...

Et en même temps, une ministre de l’Environnement au fédéral qui se targue de «tout faire, quotidiennement, pour léguer à nos enfants, un monde plus vert».

À l’une de ces publications faites par la ministre de l’Environnement du Canada, le comédien d’origine Anishnaabe Ryan McMahon a répondu, de façon laconique, par quatre petits mots, lourds de sens :

«You bought a pipeline.» (Vous avez acheté un oléoduc.)

Qu’on se comprenne bien. J’admire ceux qui, comme Karel Mayrand, se dévouent corps et âme à la cause environnementale. Je marcherai à leurs côtés. Mais je doute que leurs actions n’accouchent de réels changements au sein du paradigme politique actuel.

La firme Abacus a fait paraître un sondage aujourd’hui qui montre que 85% des Québécois croiraient que «les changements climatiques sont un réel problème». Ah. Ils viennent de porter au pouvoir le moins «environnementaliste» de tous les partis en lice.

Et quand ils verront quelques têtes d’affiche «environnementales» serrer les rangs derrière Justin Trudeau, ils le reporteront au pouvoir lui aussi.

Oui. Cynisme quand tu nous tiens...