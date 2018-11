Oscar Rivas change d’adversaire

Il semblerait que le boxeur Oscar Rivas a changé d’adversaire en vue de son combat du 1er décembre, en sous-carte du duel entre Adonis Stevenson et Oleksandr Gvozdyk, au Centre Vidéotron.

Le président et directeur général du groupe GYM, Yvon Michel, a annoncé via son compte Twitter que son poids lourd d’origine colombienne affrontera le boxeur et ex-combattant de l’UFC Fabio Maldonado (26-0, 25 K.O.)

À la base, Rivas (24-0, 17 K.O.) devait se mesurer à Ebenezer Tetteh, mais ce dernier n’a pu obtenir de visa.

Son nouvel adversaire a effectué un retour à la boxe en 2016, après avoir passé six ans dans l’univers des arts martiaux mixtes. Il avait d’ailleurs participé à l’UFC 186 à Montréal, où il avait perdu face à Rampage Jackson par décision unanime.

Le Brésilien de 38 ans a vaincu Clayton Soriano de Lyra le 29 septembre dernier par K.-O.

Outre Rivas et Stevenson, Marie-Ève Dicaire sera également en action dans le cadre de ce gala. Elle affrontera Chris Namus pour le titre IBF féminin des super-mi-moyens.