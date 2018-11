Parce que nous serons tous proches aidants

C’est sous ce thème (titre) que se déroule depuis hier (et jusqu’au 10 novembre) la Semaine nationale des proches aidants.

Cette période de l’année est dédiée aux proches aidants qui, 365 jours par année, sont présents auprès d’une personne aînée, sans compter leur temps, et parfois même en s’oubliant. Les proches aidants d’aînés qui habitent dans la région de la Capitale-Nationale peuvent ainsi compter sur les services (répit, de transport, d’aide à domicile, d’hébergement, d’assistance juridique ou fiscale, de groupes d’entraide ou d’information) de différents organismes. Vous trouverez les ressources mises à votre disposition en vous rendant sur le site lappui.org/capitalenationale.

Chic avec une touche de doré

Photo courtoisie

La 3e soirée-bénéfice « Chic avec une touche de doré » présentée par la Fondation Lépine Cloutier/Athos (FLCA) à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec, le 23 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de Jean-François Larouche, président et fondateur de Larouche Marketing Communication, a permis d’amasser plus de 77 000 $, un montant record pour l’événement. De ce montant, 30 000 $ ont été immédiatement remis à l’organisme La Passerelle (qui vient en aide aux autistes de 21 ans et plus), alors qu’une autre somme a été versée à la Fondation de l’Université Laval qui supporte des étudiants de l’université ayant vécu le deuil d’un proche au cours des 24 derniers mois. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Michel Boutin, président du CA de la FLCA et président chez Athos Services Commémoratifs, Jean-François Larouche, président d’honneur, Suzanne Canac-Marquis, présidente de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, Ghislain Brousseau, membre fondateur de l’organisme La Passerelle et Yves Bourget, pdg de la Fondation de l’Université Laval.

Il a couru pour Lauberivière

Photo courtoisie

Vincent Tremblay, associé chez Référence Systèmes, une PME située dans Saint-Roch, et résidant dans le même quartier connaît bien Lauberivière. En s’inscrivant au récent marathon SSQ, il s’était fixé deux objectifs : relever le défi de courir 42 kilomètres et amasser, en ralliant ses pairs et ses proches, des fonds pour Lauberivière. Mission accomplie dans les deux cas et une somme de 4237 $ pour la Fondation de Lauberivière. Sur la photo, Vincent Tremblay est accompagné de Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation de Lauberivière.

Bonne fête

Photo courtoisie

Danielle Fréchette (photo) pharmacienne propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Nicolas (avec Geneviève Drouin) et du Jean Coutu de L’Ancienne-Lorette (avec Pierre-Olivier Sirois) célèbre son 55e anniversaire de naissance aujourd’hui. Son conjoint Danny Turbide me dit qu’elle est toujours souriante et positive. Je peux dire que c’est vrai, c’est ma pharmacienne ! Danielle est la mère de l’athlète para-olympique Nicolas Guy Turbide, médaillé de bronze des jeux de Rio 2016 au 100 mètres dos.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre-Paul-Hus (photo) député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, 49 ans... Jean-Luc Audet, propriétaire des boutiques Planet X depuis 1996, 51 ans... Geneviève Simard, ex-membre de l’équipe nationale de ski alpin, 38 ans... Tatum O’Neil, actrice, fille de l’acteur Ryan O’Neil, 55 ans... Alain Dufresne, du Collège Radio-Télévision de Québec (CRTQ), 59 ans... Bryan Adams, chanteur canadien, 59 ans... Robert Piché, ex-pilote de ligne, Air Transat, 66 ans... Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 novembre 2017. Bob Girard (photo), 69 ans, ex-hockeyeur de la LNH (Seals, Barons et Capitals)... 2016. Jacques Grand’Maison, 84 ans, sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois... 2016. Marek Svatos (photo), 34 ans, hockeyeur slovaque qui a porté l’uniforme de l’Avalanche du Colorado pendant six saisons... 2014. Manitas de Plata, 93 ans, guitariste flamenco... 2013. Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis... 2009. Carole Voyzelle, 56 ans, PDG du Parc technologique du Québec métropolitain...