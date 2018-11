Patsy Van Roost et Roger Sinha remportent le prix Charles-Biddle 2018

L’artiste multidisciplinaire Patsy Van Roost et le chorégraphe Roger Sinha sont les récipiendaires du prix Charles-Biddle 2018, qui a été remis lundi au Monument-National, à Montréal.

Créé en 2011, le prix Charles-Biddle souligne l’apport exceptionnel d’une personne immigrante dont l’engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique du Québec. Il se décline en deux volets, l’un local et l’autre national et international.

Dans le passé, des personnalités comme Lynda Thalie, Angelo Cadet, Kim Thúy et Boucar Diouf ont été décorées du prix Charles-Biddle.

Aussi connue sous le surnom de la Fée du Mile End, née en Belgique et arrivée au Québec en 1981, Patsy Van Roost – récompensée au niveau local – orchestre des expériences «infiltrantes» participatives, artistiques et rassembleuses dans divers quartiers de Montréal, pour favoriser les rencontres entre les gens.

Sacré vainqueur au titre national et international, Roger Sinha, natif de Londres, a fondé sa compagnie de danse à Montréal en 1991 et accorde une large place, dans ses créations interculturelles et multidisciplinaires, à la musique et aux nouvelles technologies.

Photo Dominick Gravel

Les deux gagnants sont repartis avec une bourse de 5000 $ et une sculpture de bronze et de granit réalisée par l’artiste trifluvienne Danielle Thibeault. La Fabrique culturelle de Télé-Québec mettra en ligne, mardi, des capsules web sur Patsy Van Roost et Roger Sinha.

Une mention «coup de cœur du jury» a également été attribuée au peintre, sculpteur et ethnographe d’origine française, André Michel, afin de saluer son parcours singulier.

Geoffrey Gaquère, Marta Saenz de la Calzada, Fabienne Colas et Ana Sokolović étaient les autres finalistes en lice pour le prix Charles-Biddle cette année.

La cérémonie d’octroi du prix Charles-Biddle 2018 lançait la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. La distinction est une initiative conjointe de l’organisme Culture pour tous, du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et de la Fabrique culturelle.