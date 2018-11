Pheonix Copley muselle les Oilers

Les Capitals ont profité du travail de leur gardien substitut Pheonix Copley, qui a réalisé 31 arrêts, pour vaincre les Oilers d’Edmonton au compte de 4-2, lundi à Washington.

Les Oilers avaient remporté leurs cinq dernières sorties sur la route.

Jakub Vrana, Devante Smith-Pelly, T.J. Oshie et Alexander Ovechkin ont touché la cible dans la victoire. Ovechkin y est parvenu sur le jeu de puissance. Il s’agissait de son 234e but en avantage numérique, ce qui lui a permis de rejoindre Marcel Dionne au huitième rang de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à ce chapitre.

Connor McDavid a inscrit son 10e filet de la campagne dans une cause perdante. Il a ainsi récolté au moins un point dans un huitième match de suite, ayant cumulé six buts et 11 points lors de cette séquence.

Cam Talbot a bloqué 19 des 23 tirs décochés vers lui.

L’entraîneur-chef des Oilers Todd McLellan dirigeait un 800e match dans la LNH. Il montre un dossier de 433-277-90 en 11 saisons.