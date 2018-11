[PHOTOS] 16 fois où des humains ont tenté de photographier des miroirs et que les choses ne se sont pas bien passées

Ceci est un miroir.

brat82 - stock.adobe.com

Le miroir a une particularité que les autres objets du quotidien (comme la cafetière, le patin à glace ou le tournevis) n’ont pas.

IL EST DIFFICILE À PHOTOGRAPHIER.

Pourquoi? Parce qu’il reflète l’image de celui qui le photographie...

Les personnes que vous verrez dans les exemples ci-dessous l’ont appris à leurs dépens quand elles ont eu envie de vendre leur miroir sur un site internet de petites annonces.

Heureusement, la page Facebook Unusual And Funny DIY Projects les a répertoriées pour la postérité et grâce à leur méticuleux travail de recherche, on peut maintenant distinguer 4 techniques pour réussir une photographie parfaite d’un miroir.

Technique #1: «Je ne veux pas montrer mon visage, mais le reste de mon corps, c’est pas grave...»

Une bédaine tout ce qu’il y a de plus anonyme...

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Un Yéti tout ce qu’il y a de plus anonyme...

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Un ....comment dire.... péteux tout ce qu’il y a de plus anonyme.

MAIS POURQUOI?

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Technique #2: «Je ne veux pas montrer mon visage, mais mes pieds, c’correct...»

Belle gougounes.

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Tiens, une constante. Belles gougounes!

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Technique #3: Le périscope

Exécution parfaite! Bravo. Un modèle à suivre...

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Un peu croche, mais très bien quand même

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Original. Belle mise en valeur de l’angle, et surtout belle couleur de téléphone.

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

OK. Weird. EST-CE QUE C’EST UN PIED? Et si oui, POURQUOI?

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Technique #4: «Ah pis fuck it, Style Libre!»

Très nihiliste. iPad pleinement assumé.

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

«Je ne veux pas montrer mon visage, mais celui de mon animal domestique, c’est pas grave.»

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

«Je ne veux pas montrer mon visage, mais la voûte céleste plus mon dessus de tête, c’est pas grave.»

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Picasso serait fier! Quand le mouvement cubiste rejoint les classes populaires.

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

Quand le besoin de confidentialité et d’anonymat engendre l’art. Un chef-d’oeuvre, rien de moins!

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

La quintessence du genre. Ce n’est pas pour rien que nous avons choisi l’image ci-dessous pour illustrer cet article. Tout y est parfait. La joie de vivre. La banlieue. La toppe au bec. Le milieu de la rue. Si on pouvait reculer dans le temps à n’importe quelle époque/lieu de l’histoire, on choisirait le moment où cette photo a été prise.

Facebook Unusual And Funny DIY Projects

À vos miroirs et essayez de faire mieux!