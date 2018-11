Plein de sports d’action à Laval

C’est fou tout ce qu’on peut essayer comme sports d’action au Centropolis de Laval et aux alentours.

Comme ça se passe à l’intérieur, on peut y aller en tout temps, peu importe la température. Et vous, que seriez-vous prêt à essayer ?

Simulation de chute libre

Comme un saut en chute libre à partir d’un petit avion, vous pouvez avoir la sensation de voler dans le simulateur de Sky Venture. Dans un tube vertical de 13 mètres de haut, de l’air propulsé à plus de 150 km/h suffit à vous soulever. Le tube étant transparent, les aventuriers se voient à tour de rôle. À partir de 68 $ par personne.

En planche aquatique

Au Maeva Surf, on s’initie au flowboarding, que je traduirais par planche aquatique. Il s’agit en fait d’une forme de surf intérieur que l’on pratique sur le ventre au tout début.

Des jets d’eau propulsés vers une pente au fond en toile simulent une vague. Forfait débutant : 80 $.

Escalade ludique

Au centre d’escalade Clip’n Climb, on grimpe à la fois pour le plaisir et pour le défi. Les couleurs et les formes souvent insolites des murs et des prises créent une ambiance ludique.

Un système d’assurage automatique, relié à votre harnais, vous permet de redescendre en douceur sans assistance. Expérience non requise. Tarif : 23 $ par heure pour les 6 ans et plus.

Du karting excitant

À l’angle de l’A-15 et de l’A-440, les locaux d’Action 500 abritent un excitant circuit de karting, inspiré de celui de Monaco, avec un tunnel et deux virages serrés. Étonnantes, les voitures peuvent atteindre 70 km/h.

Le temps étant chronométré pour chacun des pilotes du même groupe, on se livre ainsi à une amusante course pour le tour le plus rapide. Forfait : 68 $ pour trois courses. Ouvert 24/7.

D’autres idées pour le week-end

En vélo dans le bois

Au parc du Domaine vert, à Mirabel, une piste cyclable traverse la forêt. Le parcours linéaire d’une dizaine de kilomètres se fait bien en vélo hybride.

Des mésanges dans vos mains

Au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, à Granby, ayez toujours avec vous des graines de tournesol. Vous pourrez ainsi attirer les mésanges.

L’autre parc à Gatineau

Fréquenté par des habitués, le parc du Lac-Leamy est le plus grand parc urbain de la région de Gatineau-Ottawa. C’est tranquille. Un sentier longe le lac.

