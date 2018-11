Saguenay–Lac-Saint-Jean: la campagne de vaccination contre la grippe est lancée

La campagne de vaccination contre la grippe s'est amorcée au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les citoyens peuvent maintenant prendre rendez-vous, et ce, jusqu’à la fin novembre, afin de le recevoir dans les différentes cliniques sur le territoire.

De nombreuses personnes sont sceptiques quant à l’efficacité du vaccin contre la grippe, qui ne fait pas toujours ses preuves. L’an dernier, par exemple, deux souches d’influenza ont circulé, mais le vaccin s’est finalement révélé inefficace pour l’une d’entre elles.

«C’est certain que l’efficacité du vaccin, c’est un gros enjeu, a admis la conseillère à la direction de la santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Annick Pilote. Il faut convaincre les gens de venir le chercher, car ça demeure la meilleure façon de se protéger contre le virus.»

«On aimerait dire que le vaccin va être totalement efficace cette année, mais il est trop tôt. On doit attendre de voir quelle souche va circuler ici», a-t-elle ajouté.

Malgré les doutes dans la population, il n’en demeure pas moins que les cliniques sont déjà fort achalandées. Toutes les places disponibles ont déjà été réservées pour la première semaine de vaccination.

Le vaccin contre la grippe est toujours offert gratuitement aux enfants de 6 mois à deux ans, aux personnes de 60 ans et plus, aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies chroniques et aux citoyens qui vivent avec une personne à risque.