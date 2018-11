Trudeau choisit ses morts

Devant les caméras de la très serviable Canadian Broadcasting Corporation, Justin Trudeau a grimpé sur un cheval et s’en est allé sur la ligne l’horizon.

La Colombie-Britannique s’étendait derrière lui comme une lascive déesse montrant ses avantageuses montages, là où Marlboro Man collectionna jadis les souvenirs qui agrémentent la vie légère des surfeurs des neiges millionnaires...

Le Liberal Luky Luke était allé voir une tribu locale pour s’excuser de la mort de six des leurs, tués il y a 150 ans pour empêcher qu'une route traverse des terres sacrées...

Ça prend un sacré courage pour faire une chose pareille! Surtout qu’on ne l’attendait pas si loin de chez lui: les tipis avaient été dressés tout à fait par hasard...

Le topo ne montra pas Ran-Tan-Plan mais la mise en scène était par ailleurs spectaculaire, suffisamment léchée pour plaire aux électeurs de tous les genres.

Il ne manquait au reportage de la CBC que Willie Lamothe en voix off, chantant Quand le soleil dit bonjour aux montagnes...

On se prend tout de même à penser que le Canada n’est pas dirigé par un premier ministre. Qu'il n'y a pas de gouvernement mais une troupe de théâtre.

On dirait parfois un enfant de six pieds. Épris de lui-même, en bras de chemise ou en Sherlock Holmes, heureux, aérien, plus léger que son saint esprit. C’est un cirrus, un stratus, un cumulonimbus...

C’est pourtant lui, le premier ministre du Canada, le plus grand penseur de tous les temps, qui s’est excusé au nom de tous les Canadiens pour un drame lointain survenu au siècle précédent.

Mais le Petit Père du Cannabis choisit ses morts. Ceux du Québec d'hier ne méritent pas ses excuses et ses larmes.

Pourtant, des morts, la Belle province a pu en compter des tas depuis la Conquête, triste épisode d'un passé enfoui dans des livres que personne ne nous oblige plus à lire...

Évidemment, les colonisés n’ont pas le sens de la patrie et les morts de 1837 ne disent plus grand-chose à grand-monde. Mais, parfois, une incongruité dans le paysage permet de ressusciter un instant un passé qui fut ici aussi cruel et meurtrier qu'ailleurs.

Comme cette sculpture à l’angle des Saint-Joseph et Bagot, dans la Basse-ville de Québec. On ne la voit plus, évidemment. Elle ne frappe pas, sciemment discrète, volontairement oubliée... Depuis longtemps, on n'y voit personne. Que des quidams qui attendent l'autobus sans trop la voir.

On n'y voit pas de politiciens s’y rendre pour pleurer, prier ou penser à ce qui s'est passé là... L'oeuvre est là, au milieu de nulle part, anonyme, anodine, symbole de l'amnésie systémique...

Pourtant sont morts là, mitraillés au premier jour d'avril 1918 par l’armée canadienne: Honoré Bergeron, 49 ans, Alexandre Bussières, 25 ans, Georges Demeule, 15 ans, Joseph-Édouard Tremblay, 20 ans. Plus de 70 autres personnes ont été blessées.

Avant de tirer hommes, femmes et enfants à la carabine et à la mitrailleuse, les braves militaires canadiens, venus de l'Ouest et de l'Ontario, avaient lancé à la foule un ordre de dispersion... En anglais... Hein? Quoi? FIRE!

C’était il y a cent ans. On a tiré ce jour-là sur ceux qui s’opposaient à la conscription, à l’obligation d’aller faire la guerre pour l'Angleterre. La guerre de 14-18, une chicane de familles royales...

C’est le genre de morts auxquels le lacrymal PM du Canada préfère ne pas penser. Il ne viendra pas s’excuser pour ces meurtres même si le gouvernement fédéral a eu cent ans pour le faire...

C’est plus payant politiquement de se montrer à cheval avec des autochtones de l’Ouest. C'est le genre d'obligation qui s'impose à un propriétaire de pipeline...

Quant aux morts de la Basse-ville de Québec, ils n'ont aucune valeur politique, ou au contraire, ils dérangeraient trop... Trudeau continuera donc, comme tout le monde, de les ignorer.

Et, de toute manière, les pleurer nécessiterait un minimum de sincérité...