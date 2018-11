Un 4e spectacle pour Patrick Groulx

Cinq ans après la fin de Job : humoriste, Patrick Groulx est de retour avec un nouveau spectacle solo, simplement intitulé Groulx.

« J’espère que les gens seront encore au rendez-vous », dit l’humoriste de 44 ans.

Patrick Groulx a volontairement délaissé la scène, ces dernières années. Père de deux enfants, aujourd’hui âgés de 10 et 12 ans, il voulait passer le plus de temps auprès d’eux, au lieu d’être toujours parti en tournée à la grandeur de la province.

Mais l’appel des planches a recommencé à se faire sentir dernièrement. Après avoir fait une petite tournée avec des humoristes de la relève, surnommés Les p’tits pas fins, Patrick Groulx était prêt pour revenir avec un quatrième spectacle solo.

Pourquoi avoir décidé de l’appeler Groulx ?

« Quand on cherchait le titre du spectacle, on parlait beaucoup du côté brut », dit l’humoriste. Dans cette nouvelle proposition, Patrick Groulx veut ainsi se montrer sous son vrai jour : un gars proche des gens et honnête.

« Il y a aussi le fait que lorsque j’étais jeune, les gens m’appelaient souvent “le p’tit Groulx”. Dans ma gang d’amis, on était quatre Patrick, alors tout le monde m’appelaient Groulx. »

Nouveau metteur en scène

À ce jour, Patrick Groulx mentionne avoir déjà donné une soixantaine de spectacles de rodage. Pour les textes, il a demandé à Pierre Fiola et Julien Tapp de l’épauler. François Avard est encore une fois à la script-édition.

« Pour la mise en scène, je travaille avec le comédien Sébastien Gauthier, dit-il. C’est Joseph St-Gelais qui avait fait la mise en scène de mes trois premiers spectacles. J’ai vraiment le plus grand respect pour lui, mais je lui ai dit que je ne pourrais jamais aller ailleurs si on restait ensemble. Avec Sébastien, ça clique vraiment. C’est un gars de théâtre, mais il connaît bien l’humour. »

►Patrick Groulx fera la rentrée montréalaise de Groulx le 5 février au Club Soda. Pour toutes les dates : patrickgroulx.com.