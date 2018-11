Un programme d'activités pour le vivre-ensemble

La Ville de Québec veut en faire plus pour le vivre ensemble et cherche à créer un calendrier d’événements «festifs» pour tisser des liens entre les immigrants et les citoyens de Québec.

La municipalité a lancé un appel d’offres qui s’adresse aux entreprises ou aux organismes qui pourraient organiser une programmation d’activités pour favoriser le vivre-ensemble.

On vise en effet à «créer des occasions de rencontres entre les citoyens des différentes communautés culturelles et la communauté d’accueil».

La Ville cherche des propositions de programmation pour «au moins cinq occasions de rencontres» qui devront toutes avoir un caractère «festif» et qui seront regroupées sous un concept général.

Le projet devra «susciter l’engagement et l’implication des organismes et partenaires du milieu». La Ville souhaite qu’il rejoigne un vaste public et qu’il fasse rayonner largement le vivre-ensemble à Québec.

Le projet s’étendra de janvier 2019 à décembre 2019, mais pourrait être reconduit pour deux ans si l’expérience s’avère concluante.

Dans le document déposé au Service électronique d’appels d’offres, la Ville note que 82 % des immigrants arrivés à Québec et dans la Chaudière-Appalaches entre 2012 et 2015 ont choisi de s’établir à Québec. «L’administration municipale reconnaît et encourage cette pluralité sociale.»

La semaine dernière, en marge d’une annonce sur une cérémonie commémorative en hommage aux 11 victimes de la tuerie dans une synagogue de Pittsburgh, le maire avait laissé entendre qu’il dévoilerait bientôt son «plan pour le vivre-ensemble ». Il avait insisté sur l’importance de l’éducation des jeunes et du dialogue interreligieux.