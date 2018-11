[VIDÉO] Martin Raymond tourné en dérision par ses joueurs

Rien ne va plus pour les Sénateurs d’Ottawa. Ayant perdu six de ses sept derniers matchs, l’organisation se retrouve dans l’embarras après la publication d’une vidéo dans laquelle plusieurs joueurs se moquent de la situation.

Dans ce vidéo, partagé par plusieurs médias, dont le Ottawa Citizen, Matt Duchene, Chris Wideman et Thomas Chabot critiquent notamment le travail de l’entraîneur Martin Raymond et de la performance du club en infériorité numérique, lors de ce qui semble être un trajet Uber.

Photo d'archives, Martin Chevalier

«[Martin] Raymond, le seul entraîneur dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à avoir les pires unités en avantage et en désavantage numérique en une année», a dit Duchene.

Raymond était responsable du jeu de puissance lors de la campagne 2017-2018, au cours de laquelle les Sénateurs ont montré un pourcentage d’efficacité de 16,6 % bon pour le 27e rang. Cette saison, il s’occupe du jeu à court d’un homme, et le club de la capitale nationale était 29e à 68,8 % à ce chapitre, avant les rencontres de lundi.

Des railleries

La remarque de Duchene a été à l’origine de quelques rires parmi les sept passagers. Wideman en a également ajouté, faisant remarquer que Raymond «n’enseigne jamais rien» et ne fait que «commenter ce qui se passe» lors des séances vidéo.

Duchene a ensuite expliqué que «rien ne change jamais» en questionnant l’utilité des réunions d’équipe. «Je ne porte pas attention depuis trois semaines», a-t-il confié à ses coéquipiers.

Chris Tierney, Dylan DeMelo et Alex Formenton sont également du groupe, selon le Ottawa Citizen.

La publication de la vidéo, dont la date n’est pas connue, est survenue au lendemain d’une défaite de 4-3 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay. Les joueurs avaient par ailleurs tenu une réunion à porte close après la partie.

«Les plus vieux doivent aider les jeunes dans ces circonstances, avait ensuite lancé Duchene aux médias, selon le site officiel de la LNH. En continuant à nous soutenir, nous allons trouver une solution... et marquer des buts. Nous sommes bons avec la rondelle et dans la zone neutre. Nous avons des problèmes dans notre zone en ce moment.»

En début de soirée, les Sénateurs n’avaient pas réagi publiquement à la séquence.