LATOUCHE, Yolande Marcotte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 novembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Yolande Marcotte, épouse de feu M. Jean-Charles Latouche. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Murielle (Christian Caron), Pierrette (Conrad Caron), André, Michel, Linda (Jocelyn Provost), Nicole (Dany Poulin) et Céline (Denis Diotte) ; ses petits-enfants : François, Isabelle, Dany, Philippe, Maxim, Annie-Pier, Judith, Marc-Antoine, Laurence et Joanie ; ses arrière-petits-enfants : Alicia, Samuel et Maudalie ; son frère et ses sœurs : Anne-Marie, Aline, Fernand et Monique, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. elle est allée rejoindre son époux Jean-Charles et sa fille Diane. La famille tient à remercier le personnel en cardiologie à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués ainsi que le Dr Gilles Langevin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 ave des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca