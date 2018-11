7 choses que l’on a apprises sur Richard Martineau à «Les Novices»

Richard Martineau est le mentor des Novices cette semaine. Il leur a donné la mission d’écrire leurs chroniques sur la thématique: «conflit de générations».

Pendant l’enregistrement, il en a profité pour livrer de précieux conseils sur le métier de chroniqueur et journaliste aux six participants. «Je vais vous dire ce que j’aurais aimé qu’on me dise au début de ma carrière», a-t-il confié.

Voici 7 choses que l’on a apprises sur le chroniqueur du Journal durant sa leçon, enregistrée dans les studios de QUB radio.

1- Deux des mentors les plus marquants de sa carrière sont René Homier-Roy et Jacques Godbout (à partir de 2 min 35 s).

2- À l’âge de 14 ans, le directeur de l’école secondaire l’avait convoqué dans son bureau pour déchirer l’article qu’il avait écrit contre l'administration dans le journal étudiant, lui disant au passage qu’il n’allait jamais devenir journaliste (à partir de 4 min 22 s).

3- Son rôle de chroniqueur représente environ 1% de sa vie, qu’il nomme «le Martineau public», un personnage qu’il traine à côté de lui. Mais lorsqu’il est en public, ce n’est pas toujours évident, et la critique est parfois difficile pour ses enfants (à partir de 7 min 13 s).

4- Il fait des conférences dans les écoles, et l’une des questions qu’il reçoit le plus est: «ça paye combien être journaliste?» (à partir de 16 min 18 s).

5- Les compliments qu’il aime le plus recevoir sont: «vous parlez pour moi» et «on a lu votre texte en famille et on s’est obstinés pendant 15 minutes» (à partir de 23 min 30 s).

6- Quand il est embarqué dans l’aventure du journal Voir, il avait dit à son boss qu’à 40 ans, il allait quitter la boîte pour laisser la place à un plus jeune. Vingt ans plus tard, à l’âge de 40 ans, il a convoqué son boss pour lui annoncer son départ (à partir de 29 min 7 s).

7- Lorsqu’il a pitché le concept Les francs-tireurs aux réseaux de télévision, beaucoup étaient intéressés, mais ne le voulaient pas à la barre de l’émission (à partir de 32 min 58 s).

À ÉCOUTEZ AUSSI

Dans la matinée du samedi 3 novembre, Richard Martineau a débattu des sujets chauds de la semaine en compagnie des six novices, sur les ondes de QUB radio.

Au menu de l’émission: le travail du sexe reconnu par la Fédération des femmes du Québec comme carrière légitime, le retrait du personnage d’Apu dans Les Simpson, la nomination du président brésilien Jair Bolsonaro, le geste déplacé d’Hubert Lenoir à l’ADISQ, le droit du sol aux États-Unis, la privatisation ou non de la SQDC et le projet éolien d’Hydro-Québec.