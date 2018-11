TREMBLAY, Joseph



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 octobre 2018, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédé monsieur Joseph Tremblay, époux de feu Nellie Hethrington, fils de feu madame Marie-Louise Maranda et de feu monsieur Joseph Tremblay. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 8 novembre 2018, de 19h à 21h30, vendredi 9 novembre 2018, de 9h à 10h45.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. Monsieur Tremblay était le père de : feu Denise (ex-conjoint Luciano Titolo), Gilles (Francine Roy), Claude, Richard, Pierre (Janine Rancourt); le grand-père de Yann, Martin, Julie (Éric Bégin), Jenny (Éric Côté), Sandy (Samuel Brochu), Tommy, Crystel et Angellie; l'arrière-grand-père de : Mollie, feu Zachary, Jérôme, Jonathan et Cathrina. Il était le frère de : feu Simone (feu Jean-Paul Blouin), feu Paul (feu Anita Vigneault), Louise (feu Jean-Louis Cayouette), et Cécile (feu Roméo Pelletier). Il a rejoint tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hethrington. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 481, rue Franklin, Québec, Québec, Téléphone : 418 692-0220, Courriel : ygenest@arthrite.ca, Site web : www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.