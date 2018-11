Alex Harvey a «vraiment hâte» d'amorcer une saison importante

Le fondeur québécois Alex Harvey amorcera une saison importante où il défendra son titre mondial acquis en 2017 lors de l’épreuve du 50 kilomètres, en plus de participer à celle de la Coupe du monde de Québec sur les plaines d’Abraham.

«J’ai vraiment hâte à cette saison, a souligné Harvey lors de l’émission Les Partants, mardi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Défendre un titre de champion du monde, pour moi, c’est vraiment excitant. En plus, terminer la saison chez moi sur les plaines, c’est vraiment "cool".»

«J’ai de très bons souvenirs de 2017 et j’ai hâte d’avoir l’opportunité de revivre ça.»

Cependant, Harvey ne se projette pas trop dans l’avenir, les prochains Jeux olympiques d’hiver ayant lieu à Pékin en 2022.

«J’y vais vraiment une année à la fois, a continué l’athlète de 30 ans. En ce moment, j’ai beaucoup de motivation. J’ai commencé la saison d’entraînement au début mai. J’ai adoré mon été et mon automne. Je vais voir comment je me sens à la fin du prochain hiver et si j’ai le goût de prendre une autre année d’entraînement ou pas.»

«J’ai eu un été-automne avec aucune blessure. L’an passé, j’avais un petit pépin au genou. Psychologiquement, je suis vraiment excité. Mes temps de passage à l’entraînement sont vraiment très bons. Je continue de m’améliorer et ça me motive énormément.»

La saison de la Coupe du monde de ski de fond s’amorcera le 24 novembre à Ruka, en Finlande.