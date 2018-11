«Allez voter!» disent les stars

En réaction aux politiques de Donald Trump, les stars ont redoublé d’ardeur pour inciter les Américains à voter cet automne.

De Taylor Swift à Oprah, en passant par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, les grosses pointures hollywoodiennes ont mené tout un tapage autour des élections de mi-mandat, qui auront lieu aujourd’hui aux États-Unis.

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un scrutin historiquement beaucoup moins médiatisé que celui qui détermine la personne qui occupera le bureau ovale au cours des quatre années subséquentes, cette mobilisation est d’autant plus spectaculaire.

Du porte-à-porte

Constants depuis quelques mois, les appels à « remplir son devoir de citoyen » ont foisonné au cours des dernières semaines, comme ceux d’Oprah Winfrey. Une vidéo montrant la populaire animatrice faire du porte-à-porte en Géorgie pour inviter les électeurs à passer aux urnes – et appuyer la candidate démocrate Stacey Abrams – est rapidement devenue virale.

Depuis vendredi, une capsule de 4 minutes, dans laquelle Brad Pitt et Leonardo DiCaprio rappellent aux électeurs « le rôle important » des élections de mi-mandat, collectionne les clics sur YouTube. Quelques jours plus tôt, une vidéo semblable, réalisée par Jodie Foster mettant en vedette des actrices comme Julianne Moore et Cher, atterrissait également sur internet.

Un nouveau téléthon

Une émission spéciale encourageant la population à voter a également été présentée hier soir en direct sur YouTube et Facebook. Intitulé The Telethon for America. Ce rendez-vous réunissait plusieurs vedettes de premier plan comme Amy Schumer, Jane Fonda, Charlize Theron, Julia Louis-Dreyfus et Debra Messing.

D’autres exemples récents d’actions concrètes ? Julia Roberts, Rihanna et Katy Perry multiplient les messages engagés sur Instagram, Madonna vient de tweeter une vidéo de 1990 dans laquelle elle remplaçait Vogue par « vote », et dimanche, Timothée Chalamet a terminé son discours aux Hollywood Film Awards en lançant : « Allez voter ! »

Même Justin Bieber s’en est mêlé. Sur Twitter, le jeune chanteur canadien a poussé ses millions d’abonnés à « faire entendre leurs voix », soulignant qu’il le ferait s’il en avait la chance.

Influence ?

Cette offensive des riches et célèbres influencera-t-elle les résultats ? Difficile à dire. Chose certaine, en date du 31 octobre, le vote par anticipation (24 millions) dépassait le total de votes par anticipation enregistrés aux élections de mi-mandat de 2014, soit 21 millions.

Autre statistique qui laisse croire au pouvoir électoral des artistes : le mois dernier, près de 65 000 Américains se sont inscrits au site vote.org 24 heures après que Taylor Swift, qui avait l’habitude de garder ses allégeances politiques secrètes, a exhorté ses fans à soutenir le parti démocrate.

Il sera aussi intéressant d’observer le taux de participation des jeunes une fois le scrutin terminé, puisqu’aux élections de 2016, seulement 46,1 % des 18 à 29 ans s’étaient prononcés, d’après le Bureau du recensement des États-Unis.