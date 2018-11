Alouettes de Montréal: Martin Bédard en lice pour un prix

Le spécialiste des longues remises Martin Bédard est le candidat des Alouettes de Montréal à l’obtention du Trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur, une distinction récompensant les valeurs de persévérance et de courage dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Le joueur de 34 ans pourrait succéder à son coéquipier Luc Brodeur-Jourdain, récipiendaire du prix l’an passé. Dans un communiqué de la LCF, on y évoque notamment le vécu de Bédard, qui a perdu sa mère – décédée d’un cancer avant sa première année à l’université - et son père, mort au début de 2012. Son frère, qui se retrouve en fauteuil roulant, a également reçu un diagnostic de cancer.

L’athlète québécois, qui a subi des blessures mettant fin à ses saisons 2013 et 2016, est aussi ambassadeur du programme Ensemble à l’école des Alouettes, encourageant les jeunes à rester à l’école. Il est un habitué du Manoir Marc Perron, où il aide les résidents âgés et les personnes handicapées.

Parmi les autres candidats en lice, il y a le Montréalais Jean-Philippe Bolduc, du Rouge et Noir d’Ottawa.

Le Trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur est décerné depuis 2010 à un joueur canadien de la LCF qui affiche le mieux les attributs dont les vétérans ont fait preuve en temps de guerre, de conflit et de paix : force, persévérance, courage, camaraderie et implication communautaire. Il porte le nom du commissaire ayant servi le plus longtemps dans la ligue et un vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Les finalistes ont été choisis par leur club respectif et le gagnant sera connu le 22 novembre.