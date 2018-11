Amérique centrale : rafle coordonnée contre les gangs criminels

Plus d’un demi-millier de membres présumés de gangs criminels ont été arrêtés mardi au Salvador, au Guatemala et au Honduras dans le cadre d’une vaste opération coordonnée entre ces trois pays où la criminalité est considérée comme l’un des facteurs qui poussent des milliers d’habitants à s’exiler.

Au Salvador, les forces de police ont arrêté 501 personnes soupçonnées de meurtres, extorsion, enlèvements, détention illégale d’armes, trafic de drogue, constitution de bande organisée, a indiqué un communiqué du parquet salvadorien.

Parmi les personnes arrêtées figurent le chef présumé du gang du Barrio 18, Marlon Salvador (alias «Sayco») et son épouse Gabriela, arrêtés dans une luxueuse maison à l’ouest de San Salvador.

Un chef présumé du célèbre gang Mara Salvatrucha (MS-13), Cristian Alexander Alvarado, a également été arrêté.

Au Guatemala, la police a procédé à 83 opérations dans tout le pays. Quarante-six suspects ont été arrêtés tandis qu’ont été saisis des armes, de la drogue et des téléphones utilisés dans des affaires d’extorsion, a indiqué la police dans un communiqué.

Les autorités honduriennes n’avaient pas fourni mardi en début d’après-midi de détail sur les opérations menées dans le pays.

Le Honduras est le plus violent de ces trois pays d’Amérique centrale, avec un taux annuel d’homicide de 43 pour 100.000 habitants, selon l’Observatoire universitaire de la violence. Les polices du Guatemala et du Salvador font état respectivement de 26,1 et 21,6 homicides pour 100.000 habitants chaque année.

La violence et le chômage sont les motifs invoqués habituellement par les migrants de ces trois pays pour expliquer leur désir de se rendre aux États-Unis.

Selon le président américain Donald Trump, les «caravanes» de migrants actuellement en route vers la frontière américaine sont infiltrées par des membres de bandes criminelles.