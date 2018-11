Belle acquisition, ce Jaroslav Halak !

Jaroslav Halak fait bien paraître le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, qui a acquis ses services sur le marché des joueurs autonomes, le 1er juillet. Le Slovaque de 33 ans trône au sommet de notre classement informatisé et il est donc le meilleur des gardiens ayant changé de code postal cet été.

L’ancien cerbère du Canadien, des Blues, des Capitals et des Islanders, domine la LNH avec une superbe moyenne de buts alloués de 1,45 et un fumant taux d’efficacité de 0.952. Il partage aussi le sommet de la colonne des jeux blancs avec deux. Engagé pour deux ans à raison de 2,75 millions par saison, Halak démontre une fiche de 4-1-2. Son bulletin est nettement supérieur à celui de son partenaire, Tuukka Rask (3-3-0, 3,15, 0.902) et il lui vole du temps de glace.

Pour l’instant, Sweeney peut rire dans sa barbe. Il a bien remplacé Anton Khudobin qui joue peu, mais bien à Dallas derrière Ben Bishop. Halak semble être plus qu’un second à Boston et l’entraîneur, Bruce Cassidy, ne se fait pas prier pour l’encenser.

Halak survolte aux défis et lorsque son interrupteur est à on, il est électrisant. À 33 ans, son jeu actuel rappelle ses exploits de 2010 avec le Canadien. En deux matchs, la semaine dernière, il n’a accordé que trois buts sur un total de 84 tirs contre les Hurricanes et les Predators. Samedi à Nashville, il n’a concédé qu’un seul but sur 40 tirs, mais hélas dans une défaite de 1-0.

Parmi les autres gardiens d’impact ayant changé d’adresse, Robin Lehner (8e) et Carter Hutton (18e) ont relativement bien performé chez les Islanders et les Sabres respectivement. Le gardien finlandais de 30 ans, Mikko Koskinen, un transfuge de la KHL, a gagné ses trois départs chez les Oilers. Il est à surveiller.

D’autres gardiens relocalisés comme Philipp Grubauer (Colorado), Curtis McElhinney (Caroline) et Jonathan Bernier (Detroit), n’ont pas été convaincants avec leurs nouvelles équipes respectives

Bobrovsky inégal

Malgré son immense talent et ses deux trophées Vézina, Sergei Bobrovsky, connaît une campagne en dents de scie et il n’a livré que cinq matchs de qualité en neuf sorties. Il n’a qu’une victoire à ses cinq derniers départs. Le Russe de 30 ans pourrait devenir joueur autonome après la saison et ses jours à Columbus semblent être comptés.

Pas de répit pour Anderson

Tous les gardiens de but ont ressenti un pincement au cœur, mardi, lorsqu’ils ont vu Mike Condon accorder un but d’une distance de 140 pieds à Derek Stepan, des Coyotes de l’Arizona. Le pire, c’est que les Sénateurs étaient en avantage numérique. Condon a été placé au ballottage le lendemain et n’a pas été réclamé. Son remplaçant, Mike McKenna a été poivré de six buts en 45 minutes, samedi à Buffalo. Le pauvre Craig Anderson a besoin d’aide, lui qui reçoit en moyenne 40 tirs par match et qui a joué dans 13 des 14 matchs des Sens.

Citation de la semaine

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, a servi le compliment ultime à son gardien de but, Pekka Rinne, samedi, après lui avoir accordé un contrat de deux ans, le jour de son 36e anniversaire. « Pekka a été le joueur qui a eu le plus d’impact dans l’histoire de notre équipe, tant sur la patinoire qu’à l’extérieur », a résumé Poile. Rinne n’a pas gâché sa fête en blanchissant les Bruins le même soir. À son retour au jeu, Rinne n’a alloué qu’un seul but sur 69 tirs en deux matchs et il est notre gardien de la semaine.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Jaroslav Halak BOS 10392 2 Pekka Rinne NSH 10343 3 Thomas Greiss NYI 10323 4 John Gibson ANA 10314 5 Devan Dubnyk MIN 10279 6 Semyon Varlamov COL 10259 7 Andrei Vasilevskiy TBL 10227 8 Robin Lehner NYI 10162 9 Henrik Lundqvist NYR 10144 10 Antti Raanta ARI 10138 11 Frederik Andersen TOR 10133 12 David Rittich CGY 10103 13 Ben Bishop DAL 10094 14 Craig Anderson OTT 10067 15 Jimmy Howard DET 10021 16 Juuse Saros NSH 10011 17 Keith Kinkaid NJD 9999 18 Jack Campbell LAK 9975 19 Carter Hutton BUF 9974 20 Connor Hellebuyck WPG 9956 21 Anders Nilsson VAN 9936 22 Corey Crawford CHI 9913 23 Carey Price MTL 9912 24 Cam Talbot EDM 9893 25 Jacob Markstrom VAN 9863 26 Tuukka Rask BOS 9844 27 Marc-Andre Fleury VEG 9841 28 Martin Jones SJS 9829 29 Sergei Bobrovsky CBJ 9806 30 Brian Elliott PHI 9763

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.